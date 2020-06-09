美軍醫官警告川普：因政治壓力「催促疫苗」研發　會造成大麻煩

▲前陸軍少將醫官警告川普，不要因為政治壓力催促疫苗進度。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

儘管台灣的新冠肺炎（COVID-19）疫情已經進入完全解封階段，但是在世界各國還未完全撲滅，還是要等待疫苗問世人類才算真正戰勝病毒，目前疫苗進度領先全球的美國，面臨中國疫苗進度的追趕，以及佛洛伊德之死影響國內政局，讓美軍的前陸軍醫學研究指揮官憂心，總統川普一旦因政治壓力催促疫苗研發的進度，這將會造成大麻煩。

根據CNN報導，退役的陸軍少將醫官羅素（Philip Russell）博士，正在沃爾特•里德陸軍研究院（Walter Reed Army Institute）協助疫苗的研發工作，他提出警告，如果因為政治壓力，催促疫苗研發，這將會造成大麻煩。

▲疫苗研發必須經過FDA嚴格的檢驗過程才能上市。（圖／達志影像／美聯社）



因為川普先前說過，研發疫苗的進度正以創紀錄的速度（record, record, record speed）而川普政府以「曲率極速行動」（Operation Warp Speed）命名這項計畫。

羅素指出，疫苗在進入市場之前，必須先經過嚴格的三階段的試驗過程，才能獲得美國食品和藥物管理局（FDA）的批准。

羅素呼籲，「我希望FDA能夠堅守立場，要求足夠的安全性數據證明，以確保我們不會殺死任何人。」

羅素少將曾幫助研發瘧疾、A型肝炎和腺病毒疫苗，在相關領域擁有卓越的貢獻。

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