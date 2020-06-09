　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍醫官警告川普：因政治壓力「催促疫苗」研發　會造成大麻煩

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲前陸軍少將醫官警告川普，不要因為政治壓力催促疫苗進度。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

儘管台灣的新冠肺炎（COVID-19）疫情已經進入完全解封階段，但是在世界各國還未完全撲滅，還是要等待疫苗問世人類才算真正戰勝病毒，目前疫苗進度領先全球的美國，面臨中國疫苗進度的追趕，以及佛洛伊德之死影響國內政局，讓美軍的前陸軍醫學研究指揮官憂心，總統川普一旦因政治壓力催促疫苗研發的進度，這將會造成大麻煩。

根據CNN報導，退役的陸軍少將醫官羅素（Philip Russell）博士，正在沃爾特•里德陸軍研究院（Walter Reed Army Institute）協助疫苗的研發工作，他提出警告，如果因為政治壓力，催促疫苗研發，這將會造成大麻煩。

▲▼莫德納（Moderna）公司研發的新疫苗，成功出現免疫反應。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫苗研發必須經過FDA嚴格的檢驗過程才能上市。（圖／達志影像／美聯社）

因為川普先前說過，研發疫苗的進度正以創紀錄的速度（record, record, record speed）而川普政府以「曲率極速行動」（Operation Warp Speed）命名這項計畫。

羅素指出，疫苗在進入市場之前，必須先經過嚴格的三階段的試驗過程，才能獲得美國食品和藥物管理局（FDA）的批准。

羅素呼籲，「我希望FDA能夠堅守立場，要求足夠的安全性數據證明，以確保我們不會殺死任何人。」

羅素少將曾幫助研發瘧疾、A型肝炎和腺病毒疫苗，在相關領域擁有卓越的貢獻。

►網美推推「防曬這一罐」就夠～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
T妹徵特助「底薪10萬+抽成獎金」！開5條件：我喝醉時幫洗澡
打嗝快2禮拜！他突吐血送急診…醫驚見「侵蝕到爛掉」傻了：還要
黃捷1.8萬票當選議員...罷免要「7萬張同意票」　原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美C-40A運輸機過境台灣領空　陸學者分析：打擦邊球試探中國態度

46.35億！「海軍新型兩棲船塢運輸艦」安放龍骨　預計111年完成交艦

美軍醫官警告川普：因政治壓力「催促疫苗」研發　會造成大麻煩

新型兩棲船塢運輸艦安龍　銀幣放船型模板上並上香祈福

江蘇嬤體內驚現「日軍子彈頭」！痛心曝80年前血淚史：穿過哥哥身體打到我的

紀念佛洛伊德之死！　美海軍陸戰隊正式禁止「南方軍旗」

對抗中俄「高超音速飛彈」　美至少加碼70枚預警衛星！

美C-40軍機過境我領空！他分析「真正原因」：只想躲過海上實彈射擊

美C-40A運輸機越台領空　軍事專家：表態支撐台灣

美軍C-40A外傳一度降落清泉崗　解放軍多架蘇愷30進入台灣西南空域

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

美C-40A運輸機過境台灣領空　陸學者分析：打擦邊球試探中國態度

46.35億！「海軍新型兩棲船塢運輸艦」安放龍骨　預計111年完成交艦

美軍醫官警告川普：因政治壓力「催促疫苗」研發　會造成大麻煩

新型兩棲船塢運輸艦安龍　銀幣放船型模板上並上香祈福

江蘇嬤體內驚現「日軍子彈頭」！痛心曝80年前血淚史：穿過哥哥身體打到我的

紀念佛洛伊德之死！　美海軍陸戰隊正式禁止「南方軍旗」

對抗中俄「高超音速飛彈」　美至少加碼70枚預警衛星！

美C-40軍機過境我領空！他分析「真正原因」：只想躲過海上實彈射擊

美C-40A運輸機越台領空　軍事專家：表態支撐台灣

美軍C-40A外傳一度降落清泉崗　解放軍多架蘇愷30進入台灣西南空域

兒童保單新法12日上路　超過喪葬費限額61.5萬要簽聲明書才可加買

陳文茜曝罹癌當下心境！　急動刀續命「術前病房機密」曝光

黃氏兄弟瑋瑋全黑圖宣布「休息一陣子」　發聲：希望我是最後一個被迫出櫃的人

死法前所未見！《明信片謀殺案》命案現場太逼真「女星嚇到逃跑」

「在不瘋狂」告了！洛克沒收入離開公司…被要200萬元違約金

巴西採購11款中國病毒快篩　臨床醫生直批：全都是垃圾

不斷更新／卡本特與江辰晏前3局力保不失分　3局統一0比0樂天

日職／陽岱鋼拚先發敲2安又盜壘　王柏融無安有保送

美C-40A運輸機過境台灣領空　陸學者分析：打擦邊球試探中國態度

仰德大道4死車禍扯出泵浦車冒驗陋習　「3年放水73車次」9人涉行收賄遭起訴

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

軍武熱門新聞

即／美軍C-40A運輸機飛越台灣上空

《富比世》：解放軍想登陸台灣不太容易

美軍C-40A外傳一度降落清泉崗

美警執法風向變？丹佛警局：禁頸動脈壓迫

美機過境台灣　躲海上實彈射擊？

談判破裂！印度要求解放軍退回原駐地遭拒

多維TW／尷尬台灣　南海難容？

中印邊境談判破裂　印防長：絕不退讓

兩岸若衝突 學者：台灣至少要撐三天

解放軍赴某海島演練　單機6繩機降

美機越台領空　專家：支撐台灣

川普擬裁減駐德美軍 華府尚未向柏林證實

紀念佛洛伊德！　美禁止南方軍旗

日擬更名釣魚台　陸海警船駛入釣島海域1.5小時

更多熱門

相關新聞

「海軍新型兩棲船塢運輸艦」安放龍骨　111年完成交艦

「海軍新型兩棲船塢運輸艦」安放龍骨　111年完成交艦

國防部委由台船建造的海軍「新型兩棲船塢運輸艦」，今（9）日上午在台船公司高雄廠區舉行安放龍骨典禮，全案價金46.35億元，並預計於111年4月12日完成交艦。據悉，「新型兩棲船塢運輸艦」（LPD,Landing Platform Dock）為海軍重要造艦計畫，也是政府推行「國艦國造」政策中指標型建案。

上市櫃公司海外投資10年首見家數減少

上市櫃公司海外投資10年首見家數減少

20多歲男隔離跑酒店嗨...被抓包「落跑6次」

20多歲男隔離跑酒店嗨...被抓包「落跑6次」

江蘇嬤體內驚現80年前「日軍子彈頭」！

江蘇嬤體內驚現80年前「日軍子彈頭」！

有限制！彰化縣府限300人休息可喝水

有限制！彰化縣府限300人休息可喝水

關鍵字：

新冠肺炎武漢COVID-19北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面