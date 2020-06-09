籲政院讓應屆畢業生先返台！陸委會稱轉達「教育部」：管理是不得已作法

▲針對陸生的建議，陸委會稱已轉達教育部納入參考。（圖／記者陳政錄攝）



記者邱茀濱／綜合報導

「陸生返台推動組」昨（8）晚去信陸委會主委陳明通，呼籲行政院讓陸生等境外生中的所有應屆畢業生先返台。對此，陸委會今（9）晚回應稱，目前在國際上，新冠肺炎疫情仍然嚴峻，政府對陸港澳生的各項管理措施，是基於防疫的不得已作法，但同學們的訴求與建議，已經轉達主管機關「教育部」納入參考。

「政府很關心受疫情影響，而未能返台的境外學生所面臨的就學與生活問題。」陸委會表示，目前國際上「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）疫情仍然嚴峻，各國皆以邊境管制為防疫的必要作為，政府對於陸港澳生的各項管理措施，是基於整體防疫考量的不得已作法。

針對「陸生返台推動組」的訴求及建議方案，陸委會稱其已經轉達主管機關「教育部」納入參考，並指出後續相關機關將持續密切觀察國際疫情狀況及台灣整體防疫能量，隨時進行評估並作妥適的安排，陸委會也將會同教育部研議相關配套作為，以兼顧整體防疫需求與境外生的就學權益。

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



「陸生返台推動組」昨日在臉書貼上去信陸委會的全文，內容以「對事不對人，事急者優先」為主旨，並針對台灣方面關切的議題，給予了不少建議方案，「畢業生面臨入台證到期、租房合約到期、暑修/答辯搶救畢業、行李和貼身物品整理、離校手續辦理、未來的工作銜接等一系列問題，時間上非常緊迫。」

陳情信指出，儘快讓陸生等境外應屆畢業生群體返台完成學業，同時和在台學生一樣，處理畢業事宜，向師友母校告別，向台灣告別，「我們認為這不僅保障了學生權益，也顯示了人道的精神」。最後再次呼籲「對事不對人，事急者優先，讓陸生等所有的境外應屆畢業生先行返台，謝謝。」

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