　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

籲政院讓應屆畢業生先返台！陸委會稱轉達「教育部」：管理是不得已作法

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正6月4日主持例行記者會，並發布例行性兩岸關係民調。（圖／記者陳政錄攝）

▲針對陸生的建議，陸委會稱已轉達教育部納入參考。（圖／記者陳政錄攝）

記者邱茀濱／綜合報導

「陸生返台推動組」昨（8）晚去信陸委會主委陳明通，呼籲行政院讓陸生等境外生中的所有應屆畢業生先返台。對此，陸委會今（9）晚回應稱，目前在國際上，新冠肺炎疫情仍然嚴峻，政府對陸港澳生的各項管理措施，是基於防疫的不得已作法，但同學們的訴求與建議，已經轉達主管機關「教育部」納入參考。

「政府很關心受疫情影響，而未能返台的境外學生所面臨的就學與生活問題。」陸委會表示，目前國際上「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）疫情仍然嚴峻，各國皆以邊境管制為防疫的必要作為，政府對於陸港澳生的各項管理措施，是基於整體防疫考量的不得已作法。

針對「陸生返台推動組」的訴求及建議方案，陸委會稱其已經轉達主管機關「教育部」納入參考，並指出後續相關機關將持續密切觀察國際疫情狀況及台灣整體防疫能量，隨時進行評估並作妥適的安排，陸委會也將會同教育部研議相關配套作為，以兼顧整體防疫需求與境外生的就學權益。

▲▼立法院內政委員會 陸委會主委陳明通 「兩岸關係新展望」專題報告 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

「陸生返台推動組」昨日在臉書貼上去信陸委會的全文，內容以「對事不對人，事急者優先」為主旨，並針對台灣方面關切的議題，給予了不少建議方案，「畢業生面臨入台證到期、租房合約到期、暑修/答辯搶救畢業、行李和貼身物品整理、離校手續辦理、未來的工作銜接等一系列問題，時間上非常緊迫。」

陳情信指出，儘快讓陸生等境外應屆畢業生群體返台完成學業，同時和在台學生一樣，處理畢業事宜，向師友母校告別，向台灣告別，「我們認為這不僅保障了學生權益，也顯示了人道的精神」。最後再次呼籲「對事不對人，事急者優先，讓陸生等所有的境外應屆畢業生先行返台，謝謝。」

►網美推推「防曬這一罐」就夠～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲...揭2人小秘密
女友威脅分手！男借100萬代考費「找槍手考進中油」　下場超慘
韓國瑜最後道別活動！號召韓粉後天穿白衣「團結守望高雄」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

籲政院讓應屆畢業生先返台！陸委會稱轉達「教育部」：管理是不得已作法

18歲大學生考完試墜樓慘死！最後訊息「媽，對不起」　同學揭殘忍真相

正妹花12萬整形！醒來後左眼失明….她崩潰痛哭：男友跑了工作丟了

「反修例」示威滿周年　港警曝：累計已8986人遭拘捕　

2名國中妹「手綁細繩」溺斃…留遺書：爸媽重男輕女！ 家屬一看：字跡不對

廈大劉國深：《反分裂國家法》是兩岸和統的壓艙石

中澳對抗升溫！陸發布今年首個「留學預警」：謹慎前往澳洲

17歲天才高中生留遺書：對不起，我盡力了...清晨校內墜亡！暗黑內幕曝

20歲女沉冤11年！回家路上失蹤「隔天成腐屍」…兇嫌落網：背影太美了

國泰航空停牌！1500億「資本重組計畫」曝　港府破天荒出手注資

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

籲政院讓應屆畢業生先返台！陸委會稱轉達「教育部」：管理是不得已作法

18歲大學生考完試墜樓慘死！最後訊息「媽，對不起」　同學揭殘忍真相

正妹花12萬整形！醒來後左眼失明….她崩潰痛哭：男友跑了工作丟了

「反修例」示威滿周年　港警曝：累計已8986人遭拘捕　

2名國中妹「手綁細繩」溺斃…留遺書：爸媽重男輕女！ 家屬一看：字跡不對

廈大劉國深：《反分裂國家法》是兩岸和統的壓艙石

中澳對抗升溫！陸發布今年首個「留學預警」：謹慎前往澳洲

17歲天才高中生留遺書：對不起，我盡力了...清晨校內墜亡！暗黑內幕曝

20歲女沉冤11年！回家路上失蹤「隔天成腐屍」…兇嫌落網：背影太美了

國泰航空停牌！1500億「資本重組計畫」曝　港府破天荒出手注資

中職／林立猛打賞4割男躍居打擊王　林泓育落到第3

南韓第一支KPOP小分隊！　SUPER JUNIOR-K.R.Y.「成軍14年」才發第一張專輯

嫁向佐9個月豪門婚登記卡關！　郭碧婷突發文：身邊的人總是無下限的消費你

PS4悠遊卡等到哭！網友見出貨時間「2年」罵爆　悠遊卡公司揭原因

中職／江辰晏先發4連勝、陳鏞基猛打賞助統一7比6樂天止敗

《美少女戰士》甜點系飾品降臨！水手服蝴蝶結糖果、貓咪馬卡龍美翻

孫燕姿自彈自唱《天黑黑》　加碼《逆光》「4經典歌曲連發」網嗨翻

警副所長是賊！A走同事300塊肉排　餐廳廚師一句話讓他吞不下去

捷克議長秀「台捷友好」蛋糕…糖霜寫上名言　來自這位超挺台灣前總統

羅馬2囚犯深夜摸黑逃獄　留言獄警「15天內回來」...刑期再+5年

大陸熱門新聞

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

天才高中生：我盡力了！清晨校內墜亡

無症狀感染者樣本沒驗出「活病毒」！武漢衛健委回應

他慘遭一箭穿心…堅強自己走去醫院！

購屋被強制買車位　她「沒看合約」結果傻眼了

2名14歲女手綁細繩溺斃！家屬：遺書字跡不是本人

酒駕殺人撞飛17歲嫩妹！鮮血濺滿車窗

猜愛打麻將！輸147258成功破解手機

希望你與爸爸復婚！12歲妹墜樓亡

她花12萬整形卻左眼失明...崩潰痛哭

年輕夫妻生下9個孩子！老公一句話全網罵翻

作弊被抓　男大生爆哭20分墜樓亡

臉冒痘！人妻一查顱腦兇險病變

更多熱門

相關新聞

巴西採購中製快篩　臨床醫生：都是垃圾

巴西採購中製快篩　臨床醫生：都是垃圾

新冠肺炎疫情爆發至今，巴西境內已有超過70萬人染疫，其中有37134人死亡，成為全世界染疫數第2高的國家，為了加強病毒檢疫強度，包括巴西在內，有多國向中國購買快篩套件。對此，一名巴西的實驗室臨床主管塞爾索·格拉納托（Celso Granato）近月來不斷批評，直指中國生產的快篩套件是「垃圾」，不符合標準，數據也不可靠。

美醫官批川普：政治壓力催疫　會有大麻煩

美醫官批川普：政治壓力催疫　會有大麻煩

上市櫃公司海外投資10年首見家數減少

上市櫃公司海外投資10年首見家數減少

20多歲男隔離跑酒店嗨...被抓包「落跑6次」

20多歲男隔離跑酒店嗨...被抓包「落跑6次」

有限制！彰化縣府限300人休息可喝水

有限制！彰化縣府限300人休息可喝水

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19陸生陸委會陳明通陸生返台推動組

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面