民進黨派高雄代理市長4人被點名曝光　陳其邁不在名單內

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜6日確定被罷免，成為中華民國史上首位被罷免的直轄市長。接下來，行政院將推派代理市長，根據評估，將以「淡化高雄、政治色彩」為原則，而內政部次長會是人選的重要指標。

韓國瑜確定被罷免之後，行政院將在公告後推派代理市長人選。根據民進黨陣營先前的預判跟準備，代理市長會以「淡化高雄、政治色彩」的人選為原則。

因此，在「淡化高雄，政治色彩」的原則下，行政院副院長陳其邁，以及具有鮮明「菊系」色彩的前代理市長許立明，被派代的可能性不高。言下之意，如果陳其邁要擔任高雄市長，站在民進黨內的態度上，認為他應該要自己透過民主機制，把江山打下來。

至於人選上，民進黨考量接下來處理補選的公正性，為避免不必要的爭議，同時也具有施政治理的專業。因此，高市前副市長楊明州、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，有被外界認為是人選，但「內政部次長」也是合理的方向，這包括內政部政務次長花敬群與陳宗彥。

不過，陳宗彥因為在新冠肺炎疫情期間，擔任中央疫情指揮中心副指揮官，目前尚在「後疫情時代」，他仍有要務在身，要做調整雖然不是不可能，但尚需進一步討論。

至於花敬群，被稱為總統蔡英文極力栽培的「小英男孩」之一，屬中壯世代的五年級生，他主責國家重要「住宅政策」；雖然有政治色彩，但相較於其他人選相對不鮮明，會是考量的人選。

另外，由於先前法務部次長蔡碧仲也被派去代理花蓮縣長，因此法務部次長被也被討論。但是，相較於高雄市長，時空背景有些許不同，當時蔡碧仲代理花蓮縣長，主因在於花蓮縣政府的弊案問題，因此以其法務背景，有其正當性，而高雄市本次罷免案，主因在於韓國瑜主政下產生民怨，兩者有些不同，所以若要考量法務部次長的人選，可能性不會比內政部高。

更多關於韓國瑜罷免案...

► 罷韓燒出國民黨在高雄連B咖都沒有 藍營準備轉移戰場改打這三點

► 國民黨做好失去高雄準備 罷韓成功進入補選「派誰出來都會輸」

► 民眾黨罷韓不表態 柯文哲精算選後亂局趁隙擴大基本盤

熱門新聞...

► 韓國瑜放棄最強武器 罷韓「冰處理」恐成等待被宰割

► 民進黨「代理市長」方案曝光 反制韓國瑜被罷免後打訴訟干擾戰

► 「罷韓不是我們的主場」 徐永明樂觀看待：時力太強勢也不好



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣