地方 地方焦點

歌舞伎迎鰻登場！「大江戶町鰻屋」插旗台南　三井Outlet日式鰻魚飯新亮點

▲「大江戶町鰻屋」台南Outlet Park店試營運，特別邀請日式歌舞伎演出迎鰻之舞。（圖／大江戶町鰻屋提供，下同）

記者林東良／台南報導

記者林東良／台南報導

正統江戶風味鰻魚專門品牌「大江戶町鰻屋」正式插旗台南，進駐MITSUI OUTLET PARK台南店，29日起試營運，開幕當天特別邀請日式歌舞伎演出〈鰻鶴寿の舞〉，以充滿儀式感的方式迎接新門市登場，為台南Outlet日式美食版圖再添亮點。

「大江戶町鰻屋」主打現點現烤的職人精神，從空間設計、器皿選用到活鰻食材與料理方式，皆延續江戶風格。招牌餐點為「夢幻鰻魚桶飯3＋1吃」，結合直火蒲燒鰻魚、越光米飯、特製醬汁與多款配料，透過不同吃法層層堆疊風味，打造專屬於鰻魚控的儀式感體驗。

▲「大江戶町鰻屋」台南Outlet Park店試營運，特別邀請日式歌舞伎演出迎鰻之舞。（圖／大江戶町鰻屋提供，下同）

「大江戶町鰻屋」北部、中部均有分店，此次為慶祝台南新店試營運，品牌同步推出三波開幕優惠。第一波自12月29日至2026年1月4日，連續7天限量推出「新仔鰻一本鰻便當」外帶半價優惠，每份395元（原價790元），每日限量30份；第二波即日起至2026年1月31日，全台門市同步，凡點購「夢幻鰻魚桶飯3＋1吃」雙人套餐（888元），即可享「鰻魚起司歐姆蛋」買一送一，數量有限送完為止。

第三波則為網路互動活動，12月30日至2026年1月30日，民眾只要在官方Facebook或Instagram指定貼文中tag三位好友、分享最喜愛的3＋1吃法並完成公開分享，即可參加抽獎，共抽出30位幸運得主，獎項包括夢幻鰻魚桶飯免費兌換券、一本鰻便當兌換券，以及品牌精心設計的蒲燒鰻魚禮盒。

品牌指出，店內嚴選台灣養殖、具產銷履歷且符合外銷頂級標準的4P新仔鰻，養殖期約15至18個月，肉質細緻、刺感低，再以直火碳烤方式呈現外酥內嫩的經典風味，搭配特製醬汁與越光米飯，展現鰻魚料理的層次與深度。

▲「大江戶町鰻屋」台南Outlet Park店試營運，特別邀請日式歌舞伎演出迎鰻之舞。（圖／大江戶町鰻屋提供，下同）

▲「大江戶町鰻屋」台南Outlet Park 店正式試營運，總經理江俊民（右2）親自出席開幕。

招牌「夢幻鰻魚桶飯3＋1吃」提供四種品味方式，包括原味直火烤鰻、加入蔥花與芥末的清爽吃法、搭配溫泉蛋的滑順濃香，最後淋上高湯化身日式茶泡飯，從濃郁到回甘一次到位。另有蒲燒鰻肝串、鰻骨仙貝及麻油風味鰻肝鐵板燒等創意料理，讓饕客完整品嚐鰻魚的多元風貌。

「大江戶町鰻屋」插旗台南三井Outlet Park店，更多活動與資訊可至官方Facebook或Instagram粉絲專頁查詢。

台南5G新科技學習計畫成果亮眼8校全數獲教育部殊榮

台南5G新科技學習計畫成果亮眼8校全數獲教育部殊榮

教育部日前於國立高雄大學舉辦「114學年度上學期5G新科技學習推廣計畫南區成果交流會」，來自11縣市、51所計畫學校齊聚展示教學成果，台南市共有8所學校獲選參與並全數獲獎，在課程設計、教學創新與學習成效上表現亮眼，展現新科技教育的豐碩成果。

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

防範突發攻擊事件台南警局跨年晚會維安演練

防範突發攻擊事件台南警局跨年晚會維安演練

1700萬賓利駛入沙灘　受困7小時代價慘重

1700萬賓利駛入沙灘　受困7小時代價慘重

媽媽進摩鐵兒以為遭詐！報警才知她偷吃

媽媽進摩鐵兒以為遭詐！報警才知她偷吃

關鍵字：

歌舞伎大江戶町鰻屋插旗台南三井Outlet日式鰻魚飯

