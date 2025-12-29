燈籠、水舞與跨年金曲交織　斗六圓環用城市美學迎接2026

▲斗六市公所今日召開記者會，市長林聖爵公布元旦晚會內容，將打造城市級迎新慶典。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為迎接2026年，斗六市公所將在1月2日、3日連續兩晚，於斗六圓環舉辦「2026年雲林上場—斗六圓環元旦晚會」，以音樂演出、科技光影與節慶市集交織，打造跨年後最具城市辨識度的元旦慶典。斗六市長林聖爵今（29）日公布活動內容，期盼透過文化展演與空間營造，讓市民在熟悉的圓環共同迎接新年。

斗六市公所表示，活動總經費達450萬元，其中由雲林縣政府補助300萬元，公所自籌150萬元，整合音樂演出、燈光裝置、市集與互動體驗，呈現兼具專業製作與在地情感的元旦晚會。活動連續兩天下午開唱，將斗六圓環轉化為大型戶外音樂場域。

市長林聖爵指出，1月2日首日晚會由MOMO家族揭開序幕，接續由創作歌手魏嘉瑩、核果人NUTS接力演出，晚間壓軸則邀請嘻哈天團玖壹壹登場；1月3日則以獨立樂團為主軸，集結163braces、公館青少年等新生代樂團，最後由金曲樂團麋先生MIXER以深情搖滾收尾，讓兩晚音樂風格各具層次。其中，創作歌手魏嘉瑩，也成為本屆晚會焦點之一。

▲斗六市公所今日召開跨年宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）



在視覺呈現上，斗六圓環首度導入長達約70公尺的LED燈飾畫，環繞圓環周邊，以流動光影展現科技藝術語彙；舞台更以圓環水舞作為背景，水柱隨音樂節奏起伏，歌手在光影與水幕交織下演出，營造兼具浪漫與震撼的城市夜景。與此同時，邁入第9年的太平老街燈籠展也同步點亮，萬顆由斗六國中小學童親手繪製的彩繪燈籠，從圓環一路延伸至斗六福德宮，串起童趣、祝福與地方記憶。

配合晚會進行，太平路將封街規畫為「光映市集」，市集頂棚以透光布條錯落設計，搭配燈串與彩繪燈籠，讓七彩光影灑落街道，並融入國旗配色元素，象徵新年喜氣。市集匯集斗六在地特色小吃與文創商品，民眾可在欣賞水舞、聆聽金曲的同時，品嚐熱食、漫步選物，形塑多感官的節慶體驗。

為增加互動性，活動期間推出「太平老街燈籠合影打卡」活動，民眾拍照上傳即可兌換限量螢光棒，前500名可獲星星造型，其餘為泡棉款式，共計2500份，讓圓環夜晚隨人潮流動成為閃耀星海。林聖爵最後邀請全台民眾把握元旦連假，走進斗六圓環與太平老街，在音樂、燈光與市集交織的節慶場景中，迎接屬於斗六的嶄新一年。

▲長達70公尺的LED燈飾畫環繞圓環，呈現科技藝術與節慶光影融合的視覺效果。（圖／記者游瓊華翻攝）