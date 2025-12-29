　
國際

北京想突破第一島鏈！　WSJ揭台灣命運「與美日緊緊綑綁」

▲▼ 日本沖繩縣嘉手納空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本沖繩縣嘉手納空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》28日撰文剖析，一旦發生台海衝突，台灣的命運將迅速與美日糾纏在一起。因為若要擊退全面攻擊，台灣就需要主要防衛夥伴美國加入戰鬥，而為了有效作戰，美軍則需要日本參與支援。

報導指出，台灣是一座民主自治的島嶼，坐落在重要的海上十字路口。若中國成功征服台灣，將使得北京能夠主宰該區域的戰略航道，向太平洋廣泛投射軍事力量，更積極追求具爭議的海上與領土主張。

國際戰略研究所（IISS）日本事務主席沃德（Robert Ward）指出，「若台灣落入中國手中，亞洲權力平衡將決定性地傾向中國。」他分析，中國目前受制於第一島鏈圍堵，也就是日本、台灣、菲律賓等美國盟友構成的防線，如今「顯然想要突破這個局面」。

▲▼駐日美軍位於日本沖繩縣那霸市的港口設施。（圖／達志影像／美聯社）

▲駐日美軍位於日本沖繩縣那霸市的港口設施。（圖／達志影像／美聯社）

儘管華府對於是否防衛台灣保持「戰略模糊」，台灣的地理位置卻對日本帶來特殊挑戰。日本高度仰賴貿易，而琉球群島向西南延伸至台灣附近，沖繩縣與那國島距離台灣僅約112公里。

為了應對中國迅速軍事崛起，日本近年大舉調整安全態勢，向西南部島嶼投入大量防務資源，包括新基地、雷達設施、電子戰能力、飛彈系統，在琉球群島部署射程200公里的12式反艦飛彈，同時著手研發射程更遠的改良型號，並計畫在與那國島增設地對空飛彈部隊。

日本擁有一系列極具戰略位置意義的美軍基地網絡，還有完善的基礎建設支持。對於遠離國土作戰的美軍而言，這些系統對於美日之間的討論至關重要。但若北京認為美軍將會加入台海衝突，也可能先發制人攻擊駐日美軍基地。

▲▼ 駐日美軍基地橫田空軍基地（Yokota Air Base）。（圖／達志影像／newscom）

▲駐日美軍基地橫田空軍基地（Yokota Air Base）。（圖／達志影像／newscom）

麻省理工學院（MIT）安全研究專家海金博瑟姆（Eric Heginbotham）強調，「美國在亞洲其他地區，根本沒有像日本這樣的基地網絡。」戰略與國際研究中心（CSIS）2023年兵推報告更警告，「美國必須能夠使用駐日基地投入戰鬥行動」，特別點名沖繩嘉手納空軍基地（Kadena Air Base），以及即將駐紮的新型跳島海軍陸戰隊。

日本基地有助於美軍戰艦重新武裝，對於續航能力有限、耗油量極大的戰鬥機而言，更是至關重要。若從日本跑道上起飛，飛行員能夠迅速往返台灣，把更多時間投入戰鬥，而不必耗在飛行上。如果少了日本，美國必須高度仰賴位於西太平洋、距離台灣2700多公里的關島，導致戰鬥機任務難以持續，即便有空中加油服務也是如此。

航空母艦也是一個選項，但這些軍艦體積龐大、造價高昂又更容易遭受攻擊，因此在衝突初期，美軍不太可能大量部署。

