社會 社會焦點 保障人權

遭女大生控性侵！男模張越河到案喊「合意互動」...移送檢方偵辦

▲▼男模張越河遭控性侵二度發聲：沒做過不能認。（圖／翻攝自Instagram／yuehe_0910）

▲男模張越河遭女大生控性侵，據了解他堅稱「雙方合意」全案移送地檢署。（圖／翻攝自Instagram／yuehe_0910）

記者黃宥寧／台北報導

新生代男模張越河今年初曾受邀登上綜藝節目《小姐不熙娣》，與主持人小S演出情境劇時，因出現疑似襲胸、觸碰私密部位的橋段，一度引發外界討論，當時多被視為節目效果。然而，近日卻有女大生出面指控，張越河私下涉嫌涉及性侵行為。警方受理後，已於上個月將全案移送地檢署，並由婦幼組專責偵辦。

據了解，該名女大生指稱，自己在與張越河私下接觸過程中，遭對方以各種理由誘騙，進而發生違反其意願的性行為，事後身心受到極大衝擊，最終決定向警方報案。

警方受理後，除完成被害人相關筆錄外，也通知張男到案說明。張男於警詢時否認相關指控，主張雙方互動屬於合意，並強調自己並未違反對方意願。警方已完成相關筆錄製作，並就案發經過、雙方關係及相關細節進行初步釐清。

據悉，被害人是在住處所在地的警分局報案並製作筆錄，但因案發地位於新北市，警方依管轄規定，已於上個月初將全案移送地檢署偵辦。目前案件已由該地檢署婦幼組承辦，後續將由專責檢察官進行偵查。

▲▼男模張越河遭控性侵二度發聲：沒做過不能認。（圖／翻攝自Instagram／yuehe_0910）

▲男模張越河遭控性侵二度發聲：沒做過不能認。（圖／翻攝自Instagram／yuehe_0910）

針對相關指控，張越河也於近日透過社群平台發表聲明回應。他表示，自己對於外界關注與討論「都有看到」，並坦言在未被證實的情況下，被貼上標籤、質疑與討論，對任何人而言都是沉重的承受。他並否認相關指控，強調指控內容與事實不符，自己「從未有任何違反對方意願的行為」。

張越河在聲明中指出，目前案件已進入司法程序，他已將所有相關、能夠還原真相的證據，完整交由律師提供給檢調單位，並表示願意配合司法制度，靜待真相釐清。他也提到，選擇在此時發聲，並非為了對立或報復，而是希望能夠被公平對待，讓事實有被看見的一天。

聲明中，張越河亦提及，這段時間外界的討論與指控，已對他的名譽、生活與工作造成重大衝擊，過去努力建立的一切，在短時間內遭到質疑與否定，相關感受難以言喻。對於社群上出現的各種揣測與情緒性言論，他呼籲外界在司法結果出爐前，給予當事人一些空間與時間，不要僅憑片段資訊或情緒性發言就下定論。

此外，張越河也表示，自己絕不會做出傷害他人、或違背他人意願的行為，這是他的底線，也是他願意用一切去守住的原則。他同時感謝在混亂之中仍選擇等待、相信「事情還沒說完」的人，並向因此事件感到不安、困擾的親友、工作夥伴與關心他的每一個人致歉。

【她真的選對人了】地震瞬間他第一時間護住她 還冷靜檢查四周❤

男模張越河遭控性侵二度發聲：沒做過不能認

男模張越河遭控性侵二度發聲：沒做過不能認

新生代模特兒張越河近日被控性侵，引發社會關注，他在29日澄清稱雙方為合意性交，稍早又再次於社群發出聲明，強調「絕對沒有做出違反對方意願的行為」，也解釋了自己沉默多時的原因。

遭男模性侵還抱睡3小時！「女大生PO驗傷單」還原真相

遭男模性侵還抱睡3小時！「女大生PO驗傷單」還原真相

信義區男模張越河爆性侵「嚴正發聲了」！

信義區男模張越河爆性侵「嚴正發聲了」！

女大生控性侵　男模道歉願賠「她代墊的餐費」

女大生控性侵　男模道歉願賠「她代墊的餐費」

曾爆性騷小S疑雲　鮮肉男模遭控性侵女大生

曾爆性騷小S疑雲　鮮肉男模遭控性侵女大生

