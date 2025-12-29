　
    • 　
>
大陸軍演首次影響飛航　張競：航班受阻　北京要讓民眾「具體有感」

▲解放軍「正義使命-2025」環台軍演」區域示意圖。（圖／記者魏有德製，經編輯審核）

▲解放軍「正義使命-2025」環台軍演」區域示意圖。（圖／記者魏有德製，經編輯審核）

軍武中心／台北報導

解放軍東部戰區29日突擊宣布展開「正義使命-2025」聯合演習，採海陸空立體「蟒蛇戰術」抵近台島。中華戰略學會資深研究員張競分析，此次演習不僅是共軍年度軍事總結，更首度透過飛航通報（NOTAM）實質干擾我國外島與國際航班，意圖使台灣民眾對軍事施壓「具體有感」，儘管台股今日收紅，但北京此舉顯見已「痛下決心」，要讓「台北執政團隊與台灣民眾，因為民用航班受到干擾而具體有感。」

▲解放軍「正義使命-2025」圍台軍演首波畫面釋出。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍「正義使命-2025」圍台軍演首波畫面釋出。（圖／翻攝東部戰區微博）

諸軍兵種聯合突擊　演訓範圍「步步逼近」

根據解放軍東部戰區今日釋出的首波演訓畫面，演習科目涵蓋火箭軍導彈部隊夜間出動、戰機黑夜升空，以及海軍艦艇在領海進行封控與指令下達。隨軍記者更在艦上表示：「已隨海軍編隊抵達台島以東海域。」

對比今年此前的演習，此次「正義使命-2025」強調「艦機多向抵近台島」，從過往的單一空中維度，演進至海陸空立體封鎖。演習範圍更呈現「步步逼近」之勢，尤其是針對台島以東及南部海域的立體懾阻，顯示解放軍正有計畫地演練封鎖台灣對外戰略通道。

飛航管制非比尋常：首度實質衝擊民航

針對演習態勢，中華戰略學會資深研究員張競提出深度警示。他分析上海飛航情報區發布的編號「A4840/25」飛航通報（NOTAM），顯示共軍在台灣周邊設立了七個臨時危險區與限制飛航區。

張競強調，這是共軍演習以來，首次具體且實質地影響我國空中飛航活動，受影響範圍包含金馬外島航班、國際民航穿越台北情報區航線、台灣往返各國航班及兩岸航線等四大類別，「顯然此次北京是痛下決心，要讓台北執政團隊與台灣民眾，因為民用航班受到干擾而具體有感；對此吾人必須嚴肅看待。」

台北股市收紅　國人可冷靜但不應麻木

張競還指出，從對岸對外發言體系可以觀察到，目前僅限於東部戰區單方面發聲，國台辦、外交部及《解放軍報》紙本尚未同步。這種「發言層級受約制」的非同步現象，反映出北京在軍事動作與政治表態上的精確節奏控管。

面對軍事威脅下的社會心理，張競提醒，演訓活動與航跡是受我方回應而動態變化的互動，「平時練兵場，未見得就是戰時用兵地；因此不必對著解放軍所劃設演習海空域或是實彈射擊靶區胡猜瞎想。」

最後，張競也呼籲國人應保持冷靜但不應麻木，「就算29日台灣股市收盤大漲254.87點，但這並不表示台灣鄉親能夠完全無視共軍此等軍事活動。」 針對「正義使命-2025」對台灣社會產生的實質干擾，必須從戰略與民生雙重層面進行嚴謹應對。

大陸軍演首次影響飛航　張競：航班受阻　北京要讓民眾「具體有感」

大陸軍演首次影響飛航　張競：航班受阻　北京要讓民眾「具體有感」

陸海警加入圍台軍演 路徑以「中國結」顯示具弦外之音

陸海警加入圍台軍演 路徑以「中國結」顯示具弦外之音

大陸「正義使命-2025」軍演今（29）日起在台灣東南西北周邊海域實施，除火箭軍在福建一帶部署，進行遠火支援、協同作戰相關科目演練外，解放軍海軍及空軍分別前往指定位置或區域進行實彈射擊演練。此外，大陸海警也加入此次軍演，並在下午釋出航行路線圖，並刻意以「中國結」的紅繩造型，另具深意。

台灣軍武張競軍武正義使命-2025

