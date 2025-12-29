　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金建希貪污案偵查結束！特檢組指控「貪污賣官」：嚴重破壞公權力

▲▼南韓前總統夫人金建希慘遭羈押，送進首爾南部看守所。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓前總統夫人金建希慘遭羈押，送進首爾南部看守所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅妻子金建希涉及多項貪污與政治非法干預案件，特別檢察組在歷經180天偵查後，今（29）日正式對外發布最終調查報告。特檢組指出，金建希利用總統配偶身份廣泛介入黨政人事提名、收受高價禮品，嚴重損害國家公權力運作，在總統的庇護下未受懲罰。

根據《韓聯社》，南韓特別檢察組組長閔中基29日表示，本次調查以「歷史性使命」為出發點，追查金建希所涉及的相關疑案，強調秉持證據導向原則，僅揭示客觀證據所顯示的實體事實，而非外界臆測。閔中基指出，金建希藉由總統配偶身分，輕易收取高價禮品，甚至涉及可稱為「現代版賣官鬻爵」的廣泛人事與政黨提名干預。

報告提到，最具代表性的案件包括自2020年起檢方調查的南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價操控事件。金建希在過去曾僅接受一次「出差調查」，並在去年10月被檢方處理為不起訴。然而，經特檢組取得包含其本人聲音的錄音檔等關鍵證據後，最終以違反資本市場法的罪名起訴金建希，案件正式結案。

此外，高價禮品收受情況也在調查中曝光，包括金建希自牧師崔宰英（音譯）獲得迪奧（Dior）手提包、從統一教總裁韓鶴子收受香奈兒（Chanel）名牌包與格拉夫珠寶（Graff Diamonds）項鍊，以及從瑞熙建設公司會長李鳳官與前國家教育委員長李培鎔分別收受名貴珠寶與金龜，並從企業家及前檢察官手中獲得奢華手錶與畫作。

特檢組表示，這些行為均被列為特別刑法下的受賄及干預行為，相關人士亦依規移送法院審理。

針對政治資金與選舉干預部分，特檢組指出，金建希與尹錫悅夫婦從明泰均獲得免費的民意調查，已構成政治資金法違反；至於來自統一教及其他宗教團體的請託，也導致政府動員人力、物力支持其要求，侵犯選舉公正性，屬典型「政教勾結」案件。

關於官邸遷建及道路、地區開發等政府工程特惠疑案，特檢組調查顯示，金建希的要求透過高層官員影響施工承包、改變首爾楊平高速公路路線等。特檢組自評，透過此次徹底調查，揭示了總統配偶權力介入下的各種腐敗行為。

對於特檢組調查結果，金建希律師團表示，偵查結束並不代表事件終結，最終仍需由法院依據證據與法律作出判斷。律師團指出，「偵查只能揭示事實，重點在法庭上透過紀錄和證據嚴格審理」，強調將確保程序正義與被告防禦權，避免事件被過度政治化或誇大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

國際熱門新聞

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲

教媽媽經營OnlyFans竟淪配角！正妹後悔了

川普回應中共圍台軍演：習近平沒跟我講　我也不擔心

20歲辣妹下藥迷劫男網友　被捕「清晰照」反爆紅

共軍發動封鎖台海軍演　日專家：3天內收手

台灣若淪陷　智庫：日基地成美軍戰勝關鍵

印度神童點名4國家、3時間點　預言2026有重大轉折

WSJ：台灣命運「與美日緊緊綑綁」

日本每年8萬人「神秘蒸發」！

中國今年汽車銷售「擊敗日本」　這2招稱霸

共軍軍演　日專家：施壓台又向美秀肌肉

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

中共軍演觀眾不是台灣　美前官員曝3大目標

更多熱門

相關新聞

高市「帶50箱行李」搬進首相公邸

高市「帶50箱行李」搬進首相公邸

日本首相高市早苗29日正式從東京赤坂區的國會議員宿舍搬遷至首相官邸附近的首相公邸，結束了長期以來因危機管理問題而飽受在野黨批評的居住爭議。值得注意的是，由於高市的丈夫、前眾議員山本拓2月罹患腦梗塞，需要照護，因此在搬家前，公邸已事前完成無障礙空間的改裝。

少子化衝擊！韓國一年倒閉4千所學校

少子化衝擊！韓國一年倒閉4千所學校

日瀨戶內海「7人小島」被中國人收購

日瀨戶內海「7人小島」被中國人收購

韓第一艘潛艦「張保皋號」退役　34年零事故

韓第一艘潛艦「張保皋號」退役　34年零事故

日女東京街頭遭砍！兇手疑「30多歲中國人」

日女東京街頭遭砍！兇手疑「30多歲中國人」

關鍵字：

日韓要聞金建希尹錫悅南韓

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面