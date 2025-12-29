金建希貪污案偵查結束！特檢組指控「貪污賣官」：嚴重破壞公權力

▲南韓前總統夫人金建希慘遭羈押，送進首爾南部看守所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅妻子金建希涉及多項貪污與政治非法干預案件，特別檢察組在歷經180天偵查後，今（29）日正式對外發布最終調查報告。特檢組指出，金建希利用總統配偶身份廣泛介入黨政人事提名、收受高價禮品，嚴重損害國家公權力運作，在總統的庇護下未受懲罰。

根據《韓聯社》，南韓特別檢察組組長閔中基29日表示，本次調查以「歷史性使命」為出發點，追查金建希所涉及的相關疑案，強調秉持證據導向原則，僅揭示客觀證據所顯示的實體事實，而非外界臆測。閔中基指出，金建希藉由總統配偶身分，輕易收取高價禮品，甚至涉及可稱為「現代版賣官鬻爵」的廣泛人事與政黨提名干預。

報告提到，最具代表性的案件包括自2020年起檢方調查的南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價操控事件。金建希在過去曾僅接受一次「出差調查」，並在去年10月被檢方處理為不起訴。然而，經特檢組取得包含其本人聲音的錄音檔等關鍵證據後，最終以違反資本市場法的罪名起訴金建希，案件正式結案。

此外，高價禮品收受情況也在調查中曝光，包括金建希自牧師崔宰英（音譯）獲得迪奧（Dior）手提包、從統一教總裁韓鶴子收受香奈兒（Chanel）名牌包與格拉夫珠寶（Graff Diamonds）項鍊，以及從瑞熙建設公司會長李鳳官與前國家教育委員長李培鎔分別收受名貴珠寶與金龜，並從企業家及前檢察官手中獲得奢華手錶與畫作。

特檢組表示，這些行為均被列為特別刑法下的受賄及干預行為，相關人士亦依規移送法院審理。

針對政治資金與選舉干預部分，特檢組指出，金建希與尹錫悅夫婦從明泰均獲得免費的民意調查，已構成政治資金法違反；至於來自統一教及其他宗教團體的請託，也導致政府動員人力、物力支持其要求，侵犯選舉公正性，屬典型「政教勾結」案件。

關於官邸遷建及道路、地區開發等政府工程特惠疑案，特檢組調查顯示，金建希的要求透過高層官員影響施工承包、改變首爾楊平高速公路路線等。特檢組自評，透過此次徹底調查，揭示了總統配偶權力介入下的各種腐敗行為。

對於特檢組調查結果，金建希律師團表示，偵查結束並不代表事件終結，最終仍需由法院依據證據與法律作出判斷。律師團指出，「偵查只能揭示事實，重點在法庭上透過紀錄和證據嚴格審理」，強調將確保程序正義與被告防禦權，避免事件被過度政治化或誇大。