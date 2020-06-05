蔡正元批蔡英文沒兌現社會安全網：有人忙罷韓不管人命正義

▲前國民黨立委蔡正元。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

鐵路警察李承翰父親不滿殺子嫌於4月30日一審獲判無罪，在逾1個月鬱悶情緒下，4日胃出血病逝，消息傳出後，要求司改的聲浪再次浮出檯面。前立委蔡正元5日就直批，總統蔡英文4年前承諾的社會安全網沒兌現，只看到有人忙推動罷韓，不管人命正義。

蔡正元在臉書以「人命的正義」為體寫道，李承翰去年7月值勤時，因處理搭車糾紛遭鄭姓男子刺死，但兇嫌以精神病為由，被法官判決無罪，結果李父4日卻因氣憤哀傷而死，留下悲劇證實兩條人命無正義。

蔡正元提到，2016年3月小燈泡事件後，蔡英文就承諾要建立社會安全網，但到了2020年，小燈泡媽媽都當立委了，還是沒有社會安全網。

蔡正元直批，「台灣有多少精神病人？有多少嚴重殺人傾向的人？這些人有納入什麼監視系統嗎？有實施什麼管制措施嗎？這些問題都沒有答案，只看到有人向納稅人領高薪，卻忙著推動罷韓，沒有人在管，人命的正義」。

▼蔡正元臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

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