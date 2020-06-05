韓粉孩子2分半錄音曝「返鄉卻背雙重壓力」！溫朗東：民主不會逼青年堅強

▲罷韓公投6日登場。（圖／記者洪靖宜攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

高雄市長韓國瑜罷免案明（6）日就要投票，事件引發關注。身為高雄人的時事評論家溫朗東5日在臉書貼文，說數以百計在外縣市唸書的高雄學生，這次要返鄉投票，卻面臨非常大的壓力，「因為他們的爸媽、親戚、鄰居有很多是韓粉。」更分享一段錄音檔，大嘆韓國瑜的一招「蓋牌」，讓潛在的家庭衝突浮上台面。

溫朗東分享的錄音檔中，該名學生直言，身為軍公教的父親是忠實韓粉，但這次韓國瑜「不投票，只監票」這樣子強制亮票的舉動，讓返鄉游子有很大壓力，首先是經濟層面（南北來回交通車資），再來，如果跟家裡人政治立場有衝突，就威脅到家庭關係，還要去外面找住宿地點。

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學生強調，就是因為這樣，才更要回家投票，「我們還是會回去投票，因為如果我們這一次被恐懼打敗，如果我們這一次沒有挺住壓力的話，我們將會成為，證實這個方法是有用的幫兇」，強調這樣會鞏固不良的政治文化。

▲韓營祭出不投票、只監票，加上蓋牌策略希望冷卻罷免議題。（圖／記者洪靖宜攝）

聽到這樣的消息，讓溫朗東感到很難過，一想像返鄉學子們回到家鄉，卻要躺在青年旅館過夜，就使他感慨萬千，「這是前輩用血淚相換、讓台灣人引以為傲的民主嗎？為何這樣的民主對年輕人如此苛刻？」

溫朗東更以學子的角度，揣摩心中隱藏的痛，「原來……愛是有條件的？如果我的政治選擇跟你們不一樣，我就不值得被你們所愛？」「原來……捍衛這個市長，比我們之間二十年的親情還重要？」「你曾經把我視為最可愛的孩子，現在只因為我跟你的政治立場不同，我所能讓你驕傲的一切，都變得毫無意義？」

他感嘆，這些韓粉子女從小到大離國民黨最近，但現在韓國瑜團隊卻用不投票策略，強迫亮票、去撕裂家庭，認為民主不應該被玩成這樣，如果高雄市政府對這一年半的施政有信心，就應該訴諸選票、公平對決，民眾追求的民主不會逼迫青年堅強。

溫朗東最後也說自己很慚愧，因為這些小他10幾歲的年輕人比他當年勇敢，「我會永遠記住在2020年的六月五號，有這麼多的青年承受著傷痛，只為了在隔天無懼的走進投票所，許高雄、許民主一個未來」，強調投票應該要是一件很重要、卻很輕鬆的事。