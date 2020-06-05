罷韓投票要帶傘！西南風影響　高雄「6/6整天都可能下雨」

▲中南部明日可能下雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日太平洋高壓減弱，西南風逐漸增強，南部地區有局部短暫陣雨。高雄市長韓國瑜罷免投票明日登場，中央氣象局表示，受西南風影響，中南部明天氣依然不穩定，高雄地區有局部短暫陣雨或雷雨，且整天都可能下雨，雨勢斷斷續續，要出門投票的朋友，外出要攜帶雨具。

氣象局表示，今日各地仍然高溫炎熱，白天普遍都在34至36度，其中在花蓮縱谷、大台北、基隆北海岸及桃園近山區或河谷更熱一些，而台東地區則有焚風發生的機率，高溫均有機會達到36度以上。

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氣象局預報員林定宜表示，明日受西南風、太平洋高壓減弱等影響，天氣不穩定的範圍擴大，中南部將有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則有午後雷雨，山區可能發生局部大雨。

林定宜表示，由於高壓減弱、雲量增加，各地溫度略降，高溫約33到35度，其中台東、花東縱谷、大台北近山區或河谷地區較熱，可能出現36度以上高溫，而北部、東南部沿海空曠地區、馬祖則可能有強陣風。

▲週末有鋒面靠近。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

林定宜表示，週日到週一間有鋒面靠近，加上西南風影響，西半部、東北部將有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區則是雲量增加，可能有午後雷雨，另外各地山區也會有局部大雨。

林定宜指出，週二到週五太平洋高壓增強、鋒面北移，各地天氣恢復穩定，僅山區會有午後雷雨，各地又恢復穩定的炎熱天氣。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，周末兩天還是很悶熱，各地高溫約在33到34度，盆地、內陸區域更可以達35到36度。隨著北方的鋒面接近台灣北部海面，大氣會變的比較不穩定，中午過後各地會有午後雷雨發展，北部、宜蘭山區會是降雨的熱區。

天氣風險Weather Risk表示，週一也會是類似的天氣，週二鋒面遠離，太平洋高壓再度增強，就回到晴朗炎熱，典型夏季的天氣型態。

▲氣象局針對台北、新北、花蓮、台東發布高溫資訊，明日可能有36度以上高溫。（圖／氣象局提供）