年輕人「被迫亮票」不敢回家...林鶴明：罷免首投族這舉動讓人感動！





▲林鶴明。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日要投票，剩下最後倒數一天。民進黨副秘書長林鶴明5日接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，有些年輕人是「罷免首投族」，他們明天也要去行使公民權利，還有一些年輕人因為「被迫亮票」不敢回家，卻還是堅持回去投票，「年輕人知道他為什麼要去投票，這是讓人很感動的事情。」

林鶴明表示，罷韓案要先對高雄市民表達敬意，因為他們用行動告訴大家，台灣人不是投完票就不管政治，除了投票給政治人物權力，也可以用投票把權力收回，從小學習選舉罷免是公民權利，但高雄這次是真的舉辦罷免投票，「高雄市民用行動告訴大家，這是人民權利，他們的光榮感，這種選舉不是光是投給誰，而是這是可以行使的權利，我們是高雄的主人。」

林鶴明透露，有一位父親跟他分享，兒子是「罷免首投族」，今年1月11日的總統大選他還不能投票，但現在可以了，他的第一張票是罷免票，他說自己要去投票，「有一群年輕人他們是罷免的首投族，第一張票就是罷免票，他們要去行使公民權利，年輕人知道他為什麼要去投票，這是讓人很感動的事情。」

林鶴明提到，他聽到一段錄音，一個年輕人說這一次他要去投罷免票，但他不能回家，「因為國民黨說不要去投票，這樣投票變成亮票，他父母說不要回來了，因為爸媽是支持市長的，蓋牌讓他被迫表態，他說要先找個地方過夜，不想破壞家裡關係，我聽到路錄音滿感動的，誰說年輕人不知道他在做什麼？他完全知道他在做什麼！」