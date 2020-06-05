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韓國瑜要自己承擔罷韓結果　江啟臣喊話：一起面對共同承擔

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記者羅婉庭／台北報導

高雄市長罷免投票前夕，國民黨主席江啟臣5日錄製「高雄的明天過後」的影片，希望拋開政治因素的干擾，直接與高雄市民對話，「市政的繼續也不應該因為政治而受到影響」，他強調，投票是一時的，政治也是短暫的，但是高雄市政的繼續進步跟發展，是國民黨所關心的。

江啟臣在影片中全程以台語感性的訴求，期待明天投票的結果，可以把專業的市政團隊，繼續留在高雄，為市民繼續來打拚。一開始即強調，明天就是市長罷免的投票日，雖然說罷免的制度是要對付貪汙、對付不法，不是要來做政治的鬥爭，但是這是人民的權利，所以無論明天的投票結果如何，國民黨都會尊重。

在投票前夕，江啟臣喊話，3月7日他當選國民黨補選的黨主席，這次罷免的投票可以說是他擔任黨主席以後，第一個面對民意的挑戰，他心裡當然有很多感受與煩惱，還有很多不為外人道的千頭萬緒。但是時間不會等人，因為罷免投票的日子已經決定，對手不惜代價、全面動員，所以國民黨無法閃避，所以我們只好一天當兩天用，一方面大力推動黨務改革，一方面也全力協助高雄市政府做好每一項市政的工作。

江啟臣提到，他好幾次南下高雄，親身感受到高雄的溫暖，這更加讓他感慨，如此惜情的城市為什麼會走到如今要來罷免市長？他好幾次與韓國瑜見面，感受到韓的誠懇，也非常的打拚，韓國瑜甚至說「面對罷免，要自己來承擔」。

江表示，站在黨主席的立場，江啟臣了解，過去國民黨的提名過程造成許多人的不滿，甚至引起黨內黨外的對立與困擾。但做一個補選的黨主席，他要承擔，不能閃避，因為他知道政治是團隊的工作，若無法團結一致，國民黨要怎麼繼續發展？

「跟政治一樣，市政也是團隊的工作」，江啟臣說，明天的投票，若贊成罷免，不只是對韓國瑜的不信任，更是對高雄市府一年多以來的努力的加大打擊，本來應該是四年一次的民主檢驗，現在卻因為政治的因素，變成僅剩一年半而已，這樣子難道公平嗎？「留給高雄市民來做決定」

江啟臣細數，過去一年多的時間，高雄市政府在韓國瑜的帶領之下，不論是道路、水溝、衛生、路燈等問題，市民都看到許多的改善跟進步，所以市府團隊的努力值得大家的肯定。「市政的繼續也不應該因為政治而受到影響」，他強調，投票是一時的，政治也是短暫的，但是高雄市政的繼續進步跟發展，才是國民黨所關心的重點。

「你明天的選擇，不只是決定韓市長的未來，更是決定高雄未來的發展和進步」，江啟臣呼籲，期待明天投票的結果，可以把專業的市政團隊，繼續留在高雄，為市民繼續來打拚。

▲▼國民黨主席江啟臣受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣受訪。（資／記者屠惠剛攝）

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2020高雄市長罷免江啟臣罷韓韓國瑜罷免

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