Wecare揪10萬人「迎回光榮高雄」　今晚8點衝了：相伴走完最後一哩路　

▲黃絲帶遍地開花！（圖／記者洪靖宜攝）



記者劉維榛／綜合報導

66罷韓投票進入黃金24小時倒數！罷韓團體《Wecare高雄》號召10萬人在今晚加入「反恐大遊行」並綁上黃絲帶應援，喊話「一起戰勝恐懼，相伴走完最後一哩路！迎回光榮高雄！」

《Wecare高雄》粉專指出，希望10萬人一起勇敢站出來，晚上7時30分於美麗島捷運站二號出口集合，8點準時出發，「相伴走完最後一哩路！迎回光榮高雄！6月6號，高雄人，勇敢投票，改變高雄」，而光復高雄總部也準備黃絲帶，供民眾免費索取。

此外，粉專也使出柔情攻勢催票，「想想看，10年後、20年後，當兒子女兒、孫子們的公民課本談到罷免，以韓國瑜的罷免案做教材時，我們可以驕傲地說：那時候我也是投同意罷免的一份子喔！我們一起迎回屬於高雄人的高雄。」

值得注意的是，投票日需嚴守「6不原則」，明日也不能穿戴任何罷免相關的貼紙、服飾或任何物品，包括很多高雄人持有的罷韓黃絲帶、罷韓黑T恤都別出現，否則將會觸犯第2點，遭罰50萬以上罰鍰。

1、勿在臉書、LINE等社群媒體或網路論壇發表或轉貼支持或反對罷免資訊，包括文字、圖畫、影音或符號等，如構成從事罷免活動，或涉及發布、報導、散布、評論或引述罷免民調，依選罷法可處50萬元以上罰鍰。

2、 勿穿戴支持或反對罷免之貼紙、服飾或其他物品，以免構成從事罷免活動，而被處50萬元以上罰鍰。

3、 勿在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票不投票，以免觸犯選罷法刑事罰規定或違反刑法相關規定。

4、 勿在投開票所四周30公尺外妨害或擾亂投票順暢進行，甚至妨害行使投票權，以免違反刑法相關規定。

5、 勿攜帶未關機之手機進入投票所，行動裝置以放置於投票所外之手機置放籃為原則，如攜入票所應先關閉電源，以免受處3萬元以上之罰鍰。

6、 勿撕毀罷免票，違者裁罰至少5千元。