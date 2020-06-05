楊斯棓大盤點「韓國瑜如何敗光支持者」　犀利文勸：別再做89萬票美夢了

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免投票剩不到24小時，醫師楊斯棓今（5）日在臉書發文，細數這段時間以來，韓接連爆發的爭議事件，直言「每一聲韓總，都是害死他的魔音。」

楊斯棓表示，最近有一種說法「57萬票怎麼可以罷免89萬票當選的韓國瑜？」而他不以為然，認為韓市長當到今天，是否還有49萬的民意支持，是一個很大的問號，「你我都知道很可能不是，他的支持度天天衰退。」

他說道，「一開始的芭樂票圈了很多韓粉，很多韓粉手插腰，等著他兌現支票，等著要說他很厲害，後來眼見那些芭樂票幾乎都無法兌現，一群一群的支持者就開始放棄。每一聲韓總，都是害死他的魔音，吹脹的氣球，要爆掉很快。」

楊斯棓還提到，「爆出豪宅，垮了一群支持者；爆出撞死人，多少也垮了一些支持者，遲到、栽贓外賓，一次次的行徑，都讓一小群一小群支持者漸次遠離他。從他選上的第一個禮拜，他在大高雄的支持度，就開始掉。」

從高雄市長選舉到總統大選，韓國瑜在高雄市得票，已從89萬掉到61萬票，他認為，「從總統大選到今天，可能掉到30萬或40萬，我們不知道有多低，但罷免還是給韓國瑜一個機會，只要韓國瑜、韓粉傾巢而出，證明他還有58萬票的實力，那高雄市長仍能保住。」

最後，楊斯棓也吐槽，「不要再做89萬票的美夢了。那多像一個不得志的老年人，懷念幼稚園吃餅乾大賽，曾得到冠軍。」