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罷韓投票倒數一天！民進黨立委分進合擊　陸海空齊發最後催票

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▲▼高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長韓國瑜5日出席「新鮮人求職秘笈」系列影片記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票進入倒數一天，民進黨立委們也分進合擊，不僅民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟5日上午偕同民進黨高雄市議員李雅慧等人展開車隊掃街，包括民進黨立委范雲、林楚茵、王定宇等人也在臉書紛絲專頁進行最後催票，許智傑也發出手機簡訊「拜託」大家出門投票。

罷韓進入倒數時刻，民進黨高雄市黨部5日上午發起車隊掃街，包括趙天麟、許智傑、李昆澤等人都站上戰車，隨著車隊三民、鳳山等人口密集的行政區穿梭，鼓勵市民6月6日出門投票。

范雲在臉書上表示，「北漂的遊子們，妳／你在回高雄的路上嗎？」，相信台灣民主的新頁，會由高雄人的氣魄寫下，並強調6月6日堅定罷韓，2020高雄人寫歷史。

林楚茵說，選舉與罷免是憲法賦予人民的權利，是民眾意志的展現，更是民主憲政的實踐，明天高雄人有一個難得的機會，可以再一次表達對於市政的期待，把不願意傾聽民意、無法帶給高雄幸福與榮譽感的不適任首長撤換掉，呼籲高雄的未來由高雄人決定，6月6日返鄉投票，讓自己成為改變高雄的力量。

王定宇也在臉書PO出影片，表示高雄是勇敢的海洋首都，高雄人勇於改變、勇於正義、勇於創造歷史，「666...6月6日星期6，高雄人出門投票，用光榮高舉高雄」。

高雄立委許智傑更是發出手機簡訊，強調6月6日罷韓投票是民主關鍵的一刻，高雄人要用選票撤換無心市長，守護民主、光復高雄，「拜託」市民請一定要出來投票。

民進黨立委陳亭妃受訪時則表示，明天就要進行罷免投票，這是一個民主法治的過程，卻有韓粉團體胡亂造謠，指稱民進黨將製造印製假選票，甚至指控罷韓廣告連結至中選會網站，企圖影響結果，利用國家機器，「我覺得這真的是胡亂造謠」，企圖用造謠的方式影響結果，呼籲韓粉團體應該適可而止，尊重所有民主法治的過程，沒有人可以影響所有未來的結果。

此外，民進黨立委管碧玲也說，罷韓如果順利成功，可以產生三個重大的政治效應，包括政治人物不敢再輕易背叛選票的承諾；國民黨會更有機會改革，能夠藉此貼近土地與人民；台灣的民主也能夠再向上提昇，民意的審判之槌，重重的敲響台灣民主發展的歷史案桌，為台灣民主政治奠定一個新的里程碑。

 

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