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韓國瑜改戰國民黨主席？　除了江啟臣...牽動的還有「他」的未來

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▲▼馬英九、韓國瑜、朱立倫高雄同台。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲高雄市長韓國瑜（右）前新北市長朱立倫（左），都是國民黨內新共主的人選之一。（ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

韓國瑜面臨罷免危機，外界開始揣測他的下一步，若罷韓通過，高市府政務官一週內捲鋪蓋走人。對於韓國瑜是否有可能投入下一屆國民黨主席參選，黨內人士分析，首先，要了解韓國瑜對黨主席位子有何計畫，因為他的決定會牽動到現任黨主席江啟臣的成績單，以及前新北市長朱立倫的未來佈局。

以目前高雄局勢來說，百萬催票簡訊在倒數前三天才緊急發出，同時要求各里催出四分之一的票，甚至民進黨中常會通過罷韓聲明，大動作催票、動員，都可看出民進黨擔心高雄市民「心軟」，況且這次罷免也被視為新潮流的保衛戰，若罷韓不成功，他們將退居二軍，更有一說是，陳菊的監察院長保衛戰。

化解罷韓  國民黨助攻力道不足

該人士認為，韓國瑜危機降低的消息，絕對是民進黨的催票手段，想要激出反對者的危機意識，事實上情況仍不樂觀，呼籲藍營不可掉以輕心，像當年黨產被查封一樣，人人都以為沒這麼容易，韓國瑜深知情況非常緊繃，高雄整體氛圍比總統大選還要弔詭，民眾態度呈現了兩極化。

至於黨中央的助攻，地方人士認為，黨中央並沒有提供實用的幫助，民進黨發動五院攻打韓市府，照理說黨中央的策略應該是用力監督五院，針對有瑕疵的政策火力全開提出質疑，讓焦點從韓國瑜身上移開，但黨中央力道顯然不足。

該人士表示，目前高雄市黨部能做的，就是出動跟民進黨一樣數量的監票人員，也負責打電話給各區黨員，溫情喊話。至於韓陣營內部，最重要的是讓高雄市民知道，高雄至少「有進步」，何況是在公務員不願配合政策、府內佈滿前朝人馬時，高雄市府還能交出這樣的成績單。另外，比起民進黨執政時代的高雄，市民選擇走向改變，還是回到過去？ 也許選民會因此退卻而不去投票。

就現實層面討論，萬一罷韓成功，韓國瑜要不要走向其他戰場，再選下去，都取決於他的一念之間，對國民黨、民進黨來說，都是一顆「未爆彈」。

黨內人士表示，韓國瑜當然有參選的資格，但他個人有很多因素要考量，包括黨內支持度、個人聲量，黨主席之位可能被他視為下一步的跳板，當作東山再起的前哨戰，依照目前的黨內氛圍，如果江啟臣改革後繼無力，朱立倫可能會成為新共主。

明年3月改選黨主席  韓國瑜下一步牽動江、朱

至於韓國瑜有沒有機會選黨主席，最大的關鍵取決於江啟臣做得如何，改革承諾若能達成一定比例，至少成績「及格」了，大多數人就會同意讓江啟臣連任，除非江啟臣做得很差，國民黨內才開始討論是否該換將，包括朱立倫，甚至有人討論前總統馬英九回鍋的可能性。

國民黨人士分析，江啟臣接下來是否爭取連任在下階段也會引起高關注度，他達成哪些政見、政黨支持度提高與否，國民黨在他上任前與明年3月時的民調比較，黨員自會判斷，成為江啟臣去留的指標。

值得注意的是，縣市首長、立委、議員也會考量2022、2024誰來當母雞，看誰最有利於自己的選舉，加分最多。

假設江啟臣做得不好，黨員就會開始尋找新共主，依照韓國瑜的聲勢大幅下滑，加上民進黨對他的攻擊力道，成為首選的機率並不高。但另有一說是，若韓國瑜撐過罷韓風暴，對江啟臣與朱立倫來說，都算是減少了一個威脅。

另外，對於下屆黨主席選舉，有地方人士也表示，過去提名主席，都是具備縣市首長經驗，因為大選很依賴各地方系統綿密的組織動員，居於派系、山頭中協調，這樣的人，必須具有足夠的威，。縣市議員選舉也需要強而有力的母雞，且熟悉黨務運作。

藍營地方人士指出，所以2022的母雞非常關鍵，最起碼要有穩住大局的能力，因為國民黨「沒有2022，就沒有2024」。罷免案一旦通過，無論民進黨、國民黨都會開始擔憂，雖然韓國瑜聲勢大不如前，但他在總統大選中拿到的5百多萬票，仍代表著他有一定比例的支持者，不論是黨主席之戰，或轉戰其他區域參選，甚至在黨內也有自己的勢力，爭取任何位子都有一線機會。

至於朱立倫的政治動作，除了大力支持台北市議員徐巧芯籌備日知學塾，合作企業與新創界培育年輕人才，更親自擔任講師。此外，他走訪各縣市，拜會地方仕紳、參與公益活動、產業座談會等，累積社會能量，同時，也不忘維持網路聲量，針對政經議題發表看法、替弱勢族群發聲，粉專版面也「全面更新」，吸引年輕人關注。

朱立倫日前主動提醒黨中央要走蔣經國「親美、親民、栽培青年」三路線；也在疫情前期，特地拜訪政大經濟系教授，持續充電整理政策方向，在國際事務方面，朱立倫也跟各國代表處頻繁會見，分進合擊努力讓國民黨更好。

另外，2019總統初選結束後，朱立倫辦公室與幕僚群皆未解散，除了維繫良好媒體關係，朱家軍也密集參與地方民政活動，但他也一改傳統菁英形象，重新定位在黨內的角色，在黨面臨危機時，他的建議總是成為最大公約數，朱立倫在黨內初選落敗後，多方位佈局，對於2024總統大位的企圖心可想而知。

▲▼韓國瑜17日鳳山造勢。（圖／ETtoday）

▲高雄市長韓國瑜。（ETtoday新聞雲資料照）

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