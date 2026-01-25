　
挑戰傳統婚配年齡！30歲博士男要找大10歲女　幼師非「幼齒」不嫁

▲挑戰傳統婚配年齡！30歲博士男要找大10歲女

▲現代社會中，非典型的婚配或交往年齡偏好正挑戰大眾認知。（資料照／美滿服務中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在傳統婚配觀念中，「男大女小」被視為鐵律，但現代社會中，非典型的婚配或交往年齡偏好正挑戰大眾認知。身高187公分、年收近200萬，外表挺拔的科技博士男，報名中壢區美滿服務中心聯誼要求，要找40歲以上的女性對象；而41歲的幼教美女老師，卻堅持只與小她6歲以上的「幼齒」男生交往。

博士科技新貴很嚴肅告訴中壢區美滿服務中心，這與物質享樂無關，而是源於童年成長背景。他因為從小父母忙於生計，無法照顧兒女，他和妹妹形影相隨，不但一起上學、回家一起念書、晚餐也兩兄妹一起烹飪，一起吃飯，因此把年紀比自己小的女生當作妹妹。

科技新貴坦言從高中、大學、出國留學期間，有不少學妹主動接近，甚至有同學、師長理所當然地介紹他們的妹妹或女兒，然他總是抱著「不敢褻玩焉」的心態，總是想著「妹妹」是端莊、清雅、值得尊敬的，只能遠觀，不可以輕慢接近它。因此，他在兩年前就決定要找大自己10歲以上的另一半。

至於41歲的幼教女老師則強調，她天性愛小孩，因而選擇待遇不高的幼教工作，在大學參加辯論社、熱舞社、慈幼社的她，算是學校男生所謂的校花級美女，有不少學長追求，她總認為這些男生太老成，擔任幼師，有不少家長介紹條件不錯的男生，奇怪的是，從沒有人介紹年輕的男生，總是千篇一律端出「男大女小」。

她發現，基本符合她們要求的男生，認為自己有本錢挑年輕自己喜歡的妹子，不會選姊姊，形成「空集合」。直言她若不能找到符合心意的年輕男性，寧可一個人自由自在，不用看人臉色、不用伺候公婆，「幹嘛找個『絆』來整死自己？」但她同時也擔心若不結婚，會被外界誤解為滯銷的「剩女」，因此即便深知高標要求可能導致擇偶淪為「空集合」，她仍堅持非「幼齒不嫁」。

中壢區美滿服務中心25日表示，未婚男女將年齡列為選項並非壞事，但若將年齡視為指定門檻，甚至到「執迷不悟、剛愎自用」的地步，往往會忽略了更重要的主客觀因素、價值觀與人生規劃。他提醒，年齡只是條件之一，真誠的互動與心靈的契合，才是決定婚姻能否長久的關鍵。

