罷韓倒數...網改製「罷韓神曲」瘋傳：高雄人你還來得及回來！

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日要登場，進入最後決戰關頭。臉書粉絲社團自製「罷韓歌」，受到網友熱烈討論瘋傳。歌詞呼籲支持罷韓的高雄市民，「你還來得及回來！」

向來表態罷韓立場的知名臉書社團「台灣迷因 taiwan meme」，趕在罷韓宣傳封關前夕自製改編歌曲「迷の歌: Without 韓禿」，歌曲超酸狂嗆韓國瑜，更向高雄市民喊話，「要是能重來最終曲，Ｉdon't wanna live with 韓禿，高雄人們，你還來得及回來，明天，大家一起加油！」

「罷韓」改編曲一出受到網友熱烈討論，紛紛留言，「這麼好聽，太晚推出了啦」、「明天就兩個結果 要嗎嗆爆韓粉 要嗎笑高雄人」、「回家罷，高雄青年們！」「高雄孩子還不回去投票！」「說真的整天笑韓導嘴韓導的高雄人要是沒回去投票，最後韓導沒被罷免。那不只韓粉會笑你，麻煩以後也不要出來嘴韓導，因為就是你懶惰回家投票讓他留下來，連韓黑都笑你。」

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