北漂青年後悔了！「政見都跳票」號召集體南下罷韓　6/6向韓國瑜說掰

記者趙蔡州、陳以昇／高雄報導

罷韓團體「Wecare高雄」5日晚間號召10萬人走上街頭，美麗島捷運站擠滿頭綁黃絲帶的罷韓市民。現場一名24歲連姓罷韓民眾表示，「（韓國瑜）政見都跳票，迪士尼沒有，F1也沒有，摩天輪也都沒有」，他有許多朋友在北部上班，下班後將會趕回高雄投票。

▲連姓男子表示，他的許多北部、中部的朋友，5日工作結束後，將趕車參加6日的投票。（圖／記者陳以昇攝）

另一名30歲北漂工作的鄭姓女子表示，參加罷免主要是因為韓國瑜講話言而無信，她2年前大選時就看破韓國瑜、也沒有投給韓國瑜，希望未來高雄可以「沒有韓國瑜」。

現場還有一名23歲鍾姓女子透露，她的爸爸是鋼鐵韓粉，因為怕爸爸發現，6日要找理由，全家人一起出門罷韓，「爸爸還把家裡的投票通知書都藏起來，還好有身分證還是可以投票」，希望這一次可以「下架」韓國瑜。

▲鍾姓女子透露，6日全家人將一起出門罷韓。（圖／記者陳以昇攝）

罷韓投票前最後一夜，罷韓團體「Wecare高雄」號召10萬人走上街頭。高鐵左營站5日上午就有許多旅客漂族湧入，車廂幾乎全部客滿、人潮站滿車廂走道。

資深媒體人蔡玉真5日搭乘高鐵時，也不忘拍下高鐵站「北漂移動」的盛況，她在臉書提到「早上的高鐵，就已經全滿了，八成的北漂年輕人，回高雄行使最具歷史意義的公民權」、「高雄人潮為了韓再現！高雄加油！台灣加油！」



