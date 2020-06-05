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快訊／陳其邁深夜喊話：一起出來投票！用選票決定我們高雄的未來

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▲陳其邁喊話高雄人回家投票。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁喊話高雄人回家投票。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日要登場，進入最後決戰關頭。行政院副院長陳其邁5日深夜透過臉書發文，喊話高雄人回家投票，「用選票決定我們高雄的未來！」

陳其邁透過臉書表示，「為心愛的故鄉，投下你的一張票。我到家了，你呢？」他向高雄人喊話，「晚安，高雄；辛苦了，高雄人。明天的投票，不論你的選擇是贊成或反對，都是我們家鄉高雄關鍵的歷史時刻。所以，一起出來投票，用選票決定我們高雄的未來。」

陳其邁說，高雄人不是沒受過傷、不是沒跌倒過，但美麗島的結痂傷口是我們的驕傲，「民主更是我們高雄人的DNA。今天的台灣，投票已經不需要害怕，投票是主張我們的權利，表達我們的意志，才能讓有權者時時警惕自己民意才是一切的起點。」

陳其邁說，高雄人跟公民團體的努力，台灣民主進行式，明天翻到新一頁，「咱有再一次重新做選擇的機會。心繫故鄉，請你一定要出來投票，咱上愛的所在，投下你的一票，決定未來。」

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