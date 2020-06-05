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投票罷韓可領加班費？！ 　蔡育輝：民進黨傾全黨之力利用國家資源介入

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▲國民黨台南市議員蔡育輝呼籲高雄的鄉親應理性思考，給認真負責的韓國瑜機會。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨台南市議員蔡育輝呼籲高雄的鄉親應理性思考，給認真負責的韓國瑜機會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

罷韓投票前夕，國民黨台南市議員蔡育輝爆料有中油、中鋼員工向他提出檢舉，指他們若參加罷韓投票可獲發加班費，蔡育輝表示，民進黨傾全黨之力來罷韓，大量利用國家資源介入，他呼籲高雄的鄉親應理性思考，給認真負責的韓國瑜機會。

蔡育輝說，不只透過大學學生會辦返鄉專車、高鐵實施快閃雙週學生票優惠，鼓勵國營事業員工投票，還透過高雄地下賭盤操作來左右選民投票傾向，民進黨無所不用其極的罷韓，難道這是大家所願意看到的民主政治型態？民進黨正走向獨裁、排除異己的道路。

蔡育輝呼籲國營事業員工不要當賄選的幫凶，蔡育輝指出，選舉是憲法賦予公民的權利，選賢與能，做不好就下台是民主政治的真締，但是這次的罷韓，處處可以看到民進黨刻意操作的痕跡，利用國家資源介入，為了罷韓，民進黨可以說無所不用其極，檢調等司法單位是否應介入調查，以維護民主法治的尊嚴？他也請選民應該好好想想，高雄市府團隊真的有做得那麼差嗎？民進黨這樣努力要罷韓為的是什麼？

蔡育輝認為民進黨利用國家資源、傾全黨之力來推動罷韓，當然讓人家感覺罷韓會通過，國家機器被用來排除異己，這已是中華民國民主憲政的危機。

蔡育輝表示，韓國瑜做得好與壞皆可受公評，如果韓國瑜做得很差，下次選舉就不要再支持韓。兩黨政治是民主社會最理想的模式，讓在野黨監督強而有力、政府有能，才是人民之福，他呼籲選民勿讓民進黨走向「一黨獨大」的往日模式，請給國民黨機會，維護台灣可貴的民主政治。

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