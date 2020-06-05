罷韓倒數！陸媒突讚韓國瑜「成績不錯」...高雄挺過暴雨　網笑：送你們啊

▲高雄市長韓國瑜晚間臉書表示，「坦然接受結果」。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

記者曾羿翔／綜合報導



高雄市長韓國瑜罷免投票6日登場，大陸官媒《人民日報》5日突發文力讚韓國瑜「市政成績不錯」，文內還提到韓的施政讓高雄撐過最近的暴雨。消息一出，引起許多網友討論與留言。韓國瑜本人5日晚間在臉書表示，「無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。」

人民日報的文章內容指韓國瑜將希望寄託在防疫、市政上，還提到韓針對紓困方案引發的民怨，以「認定從寬、資料從簡、發放從速」3大原則來受理，也提到上任主打的「路平」政策，讓高雄挺過暴雨的考驗。

消息一出，引起許多批踢踢網友討論，有人就表示，「催票囉」、「阿共來催票了」、「豬隊友來了，明天是個好日子」、「高雄人明天別讓我們失望啊」、「我原本覺得不會過，現在我覺得會過了」、「完全沒有說錯」。

▲罷韓四君子宣布遊行開始。（圖／記者李毓康攝）

《人民日報》也不忘將砲口瞄準民進黨，以「追殺韓國瑜、民進黨醜態百出」為題，指民進黨之前一直強調不會參與「罷韓」公民運動，結果現在卻賣力催票，也批民進黨煽動高雄人對韓國瑜恨意，再次凸顯了台灣所謂的民主政治，早已淪落為只問顏色不問對錯的顏色政治、私心政治以及騙術政治。

罷韓前一夜，韓國瑜本人5日晚間在臉書表示，謝謝高雄市民給他們機會為大家服務，「無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。」他也提到，「仰不愧於天，俯不怍於民」是高雄市政府團隊秉持的唯一信念。