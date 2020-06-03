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三倍券「最大心魔」是他　趙少康喊話蘇貞昌：忘掉馬英九吧！

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▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,趙少康。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院2日正式宣布振興方案，將於暑假發行「振興三倍券」，但使用規則跟領取方法不斷遭到在野黨砲轟，認為根本就不好領。對此，政論節目主持人趙少康一語道破政策的最大心魔，就是前總統馬英九。

《少康戰情室》2日討論「振興三倍券」，資深媒體人蘭萱表示，民進黨很會說「好領、好用、好刺激」，馬英九時期不就更刺激，直接領3600元，不管發多少錢，是不是真的好用？像之前藥局買口罩 ，有很多人反應篇偏鄉買不到，全台灣有6000多個藥局，郵局全台只有1300間，除非像年輕人非常熟悉數位支付，否則很麻煩，因為老人家不懂啊。

蘭萱也認為，若老人家認為不方便不好領，有人說幫他領，那會不有詐騙的狀況發生？還有中低收入戶直接匯1000元讓他去買三倍券，「我就不懂，明明說方便，結果只匯1000元，另外還要去領，那為什麼不直接匯2000元？」

資深媒體人黃暐瀚補充，全台120萬個中低收入戶 政府直接判定沒1000元，所以匯1000元讓你去買三倍券，那他要不要拿去換？「幹嘛這麼麻煩...真的很麻煩，最簡單就是發現金。」

聽完來賓討論後，趙少康下了一個結論，「我現在發覺全台灣第一大害叫做馬英九，都是因為馬英九，九二共識不行兩岸那麼緊張，消費券也不行，因為馬英九」，蘭萱也說，馬英九成為民進黨執政的心魔。

趙少康在節目中喊話，「忘了馬英九吧，他不在了 ，我們任何事就照現在狀況好不好？都不要想馬英九好不好？馬英九disappear，馬英九沒有了，忘掉馬英九了。」

趙少康還說，馬英九以後少出來講話，假裝沒這個人，「你就安安靜靜過你的退休生活，幹嘛因為他？幹嘛馬英九不覺得有愧於國人嗎？」

▲▼馬英九發消費券。（圖／翻攝馬英九臉書）

▲馬英九發消費券。（圖／翻攝馬英九臉書）

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