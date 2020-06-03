為何不直接發2000元？李俊俋解釋「振興三倍券」：避免變成存款！





▲李俊俋。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

行政院2日宣布「三倍振興券」措施，每人支付1000元可換3000元的三倍券，規劃自7月15日起開放使用至12月底。面對外界質疑，為什麼不直接發2000元？總統府副祕書長李俊俋3日解釋，要花1000元才能拿3000元，就是要讓大家真的去使用、刺激消費。

面對新冠肺炎疫情趨緩，「紓困」後的下一階段「振興」即將正式上路。行政院長蘇貞昌2日宣布，要配合暑假推出「振興三倍券」，為了刺激消費，民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，內含200元券5張、500元券4張。

針對外界質疑，既然要民眾花1000領回3000，為何不直接發2000元現金？蘇貞昌2日解釋，如果直接發現金，有錢人就直接放口袋忘記去消費，這樣對刺激經濟沒有效益。

而李俊俋也在3日於臉書上解釋，這題「答案很簡單」，因為花1000元才能拿3000元的目的，就是要讓大家真的去使用，避免2000元變存款，這樣才能刺激消費。

另外，面對中低收入族群的憂慮，李俊俋也提到，政府會直接匯款1000元，讓各位都能安心領券，「讓我們一起刺激消費、振興經濟！」

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