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「紙本三倍券」到底怎麼領？經濟部一張圖解　預購時間、地點、方法超好懂

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▲▼紙本三倍券怎麼領？就跟領口罩一樣容易！（圖／翻攝經濟部臉書粉專）

 ▲紙本三倍券怎麼領？就跟領口罩一樣容易！（圖／翻攝經濟部臉書粉專）

網搜小組／鄺郁庭報導

「三倍券」發放方式有實體紙本券、行動支付、信用卡跟電子票證等4種，讓許多民眾都霧煞煞，完全搞不懂到底怎麼領。經濟部3日就在粉絲專頁發文，用4張圖片教學，「紙本三倍券怎麼領？就跟領口罩一樣容易！」並提醒民眾先預購最省時，預購動作則可以在超商、網站進行。

經濟部貼出4張圖，「紙本三倍券」領取方法可以分3種，分別是「超商預購、超商領取」、「網站預購、超商領取」、「全國郵局現買現領」。其中，想要預購的民眾有2個時段可以選擇，分別是「7/1～7/7（7月初）」和「8/1～8/7（8月初）」。

請繼續往下閱讀...

可以開始預購後，想在超商預購的民眾可參考以下步驟，「四大超商服務機台→插入健保卡→輸入手機號碼→確認明細→列印繳費小白單→超商櫃台付費1,000元→完成預購」。

▲▼紙本三倍券怎麼領？就跟領口罩一樣容易！（圖／翻攝經濟部臉書粉專）

▲超商預購、超商領取的圖解。（圖／翻攝經濟部臉書粉專）

如果要在網站預購，則要記得準備一台讀卡機，「預購網站→進行身分驗證 (讀卡機插入健保卡／登入健保快易通APP取得檢核碼）→確認明細、取貨通路點→選擇繳費方式（信用卡線上繳費／超商服務機台列印小白單至櫃台繳費）→完成預購」。

▲▼紙本三倍券怎麼領？就跟領口罩一樣容易！（圖／翻攝經濟部臉書粉專）

▲網站預購、超商領取的圖解。（圖／翻攝經濟部臉書粉專）

超商和網路預購完畢，可以領取的時間也有不同，若是「7/1～7/7（7月初）」預購的話，是「7/15～7/31（7月中至7月底）」可以領取；「8/1～8/7（8月初）」預購的話，則是「8/15～8/31（8月中至8月底）」領取。而時間到，也會有簡訊通知，網站也可以查詢是否能領取，到時只要到超商，跟著下列步驟就可拿到三倍券，「超商服務機台→輸入取貨序號→列印小白單→攜證件至櫃台簽收取券」。

▲▼紙本三倍券怎麼領？就跟領口罩一樣容易！（圖／翻攝經濟部臉書粉專）

▲郵局現買現領的圖解。（圖／翻攝經濟部臉書粉專）

最後郵局現買現領的部分，購買期限是7月15日到12月31日，要記得帶健保卡和1000元現金，「前往郵局至儲匯櫃台→領取號碼牌→櫃員確認身分→用1,000元領三倍券」。以上，如果圖解和文字都看不懂，還可以撥打「1988專線」請專業人士說明。

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