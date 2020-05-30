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初步驗屍報告曝光！惡警「膝蓋壓脖」8mins↑害死非裔男…謀殺罪逮捕

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▲▼明尼斯亞波利斯警員紹文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死黑人男子，事後已被革職並逮捕。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

▲明尼斯亞波利斯警員蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死非裔男子佛洛伊德（George Floyd），事後已被革職並依謀殺罪遭到逮捕。（圖／翻攝自推特／QasimRashid） 

記者吳美依／綜合外電報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引爆執法過當、種族議題的輿論憤怒，全美多州發起示威。前警員蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋重壓佛洛伊德頸部長達8分鐘46秒，29日被指控謀殺罪，已遭逮捕。根據初步驗屍報告研判，死者可能因為擁有潛在心血管健康狀況、體內毒物加上遭到壓制等種種因素綜合起來，不幸導致死亡。

刑事起訴書中指出，蕭文用膝蓋重壓佛洛伊德頸部，在對方沒有反應之後，仍保留壓制姿勢2分鐘53秒，「膝蓋壓脖」時間總計8分鐘46秒；根據警察受訓內容，將逮捕對象置於「俯臥姿勢」的壓制方式有著「固有的危險」，因此他的行為被指為「罔顧他人性命」的「墮落思想」。

綜合CNN、BBC與《紐約時報》報導，刑事起訴書也引述亨內平郡（Hennepin County）法醫初步驗屍報告指出，「沒有任何物理發現，能夠支持創傷性窒息或勒斃的診斷」，佛洛伊德有著冠狀動脈疾病、高血壓性心臟病等潛在心血管健康狀況，加上體內可能的毒素，以及當時受到警察壓制，種種因素綜合起來「很有可能導致他的死亡」。

▲明尼阿波利斯的示威者周五縱火燒毀一家速食店，以表達他們對佛洛伊德之死的巷怒火。 (圖／達志影像／美聯社）

▲明尼阿波利斯的示威越演越烈，部分抗議人士29日縱火燒毀建築物。 (圖／達志影像／美聯社）

▲▼非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死燒起全美怒火，示威民眾破壞CNN亞特蘭大總部。（圖／路透）

▲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死燒起全美怒火，示威民眾上街遊行，部分人士破壞CNN亞特蘭大總部。（圖／路透）

郡檢察官弗里曼（Mike Freeman）表示，蕭文被指控犯下第三級謀殺罪、第二級過失殺人罪，檢方也預計針對另外3名涉案警察提出指控，「只要一有證據被提交給我們，（檢察官辦公室）就會盡快起訴這個案子。」

佛洛伊德之死點燃全美輿論怒火，芝加哥、洛杉磯、鳳凰城、丹佛等地都出現示威人潮，CNN亞特蘭大總部遭到破壞，白宮29日晚間一度緊急封鎖，直到當地時間20時30分左右才重新開放。案發地點明尼亞波里斯（Minneapolis）與鄰近的聖保羅市（Saint Paul）都會區也發布宵禁，時間為29日與30日的晚間8時至隔日凌晨6時。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普表示，他已經與受害者家屬對話，要求司法部門加速調查。（圖／達志影像／美聯社）

川普29日形容這起事件「非常、非常可怕」，要求司法部門加速調查，「不應該允許這種事情發生」。他已經與佛洛伊德家屬對話，並形容對方是一群「很棒的人」，「我想要向佛洛伊德的家屬致上我們國家最深刻的悼念以及最衷心的同情」。

川普先前在推特上譴責明尼亞波里斯的暴力示威者，如今再度表示，這群人對明州造成嚴重傷害，「不該允許搶奪者淹沒那麼多和平示威者的聲音」。他表示，自己能夠理解人民經歷的痛苦，佛洛伊德的家人「有權得到正義，明尼蘇達州的人民也有權生活在安全之中」。

佛洛伊德家屬與律師克倫普（Benjamin Crump）對於蕭文的逮捕表示肯定，但仍指出一切都太遲了，也希望檢方能夠提出更嚴重的第一級謀殺罪指控，逮捕其他涉案警察。他們在聲明中呼籲警察做出改變，「今天，佛洛伊德的家人不得不向他的孩子解釋，為什麼他們的爸爸在影片中被警察處決。」

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