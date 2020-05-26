全文曝光／白宮發表「美國對中華人民共和國戰略方針」（下）

▲美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（圖／路透）



記者吳美依／整理報導

白宮20日發布《美國對中華人民共和國戰略方針》（United States Strategic Approach toThe People' s Republic of China）提到，美國過去希望透過雙邊交流促進中國政經開放，但如今北京改革步調停滯、倒退，並在經濟、價值觀與安全上對美國帶來挑戰。華府於是決定重新評估對中政策，改採「競爭性戰略方針」，旨在保護美國人民、家園、生活方式，促進美國繁榮，透過實力維護和平，並且提升美國影響力。以下是全文的下半段落。

【實施】

根據美國總統的《國家安全戰略》，本報告所概述的政治、經濟和安全政策，旨在保護美國人民和家園，促進美國的繁榮，透過實力維護和平，並在海外推進自由開放的願景。在執政的前3年中，美國在實施此適用於中國的戰略過程中採取重大措施。

1、保護美國人民、家園和美國生活方式

美國司法部（DOJ）的「中國倡議」和聯邦調查局正在調撥資源，調查和起訴竊取商業機密、駭客攻擊和經濟間諜活動；並加大力道，防止外國對美國基礎設施的惡意投資、供應鏈威脅和試圖影響美國政策的外國代理人。例如，司法部通知中國國有媒體公司CGTN-America有義務按照《外國代理人註冊法》（FARA）規定註冊為外國代理人，該法規規定，註冊者有義務向聯邦當局披露活動，適當標明其傳播的訊息資料。CGTN-America 隨後根據《外國代理註冊法》進行註冊。

美國政府也對中共在美宣傳做出回應，指出惡意行為，反擊假新聞，強制要求透明度。包括白宮、國務院、國防部和司法部的美國官員正在帶頭努力教育美國公眾，讓他們了解中國政府如何利用我們自由和開放的社會，推動與美國利益和價值觀相悖的中共議程。為了實現互惠互利，美國國務院實施了一項政策，要求中國外交官在與州和地方政府官員以及學術機構會面之前，必須通知美國政府。

除了傳統間諜活動和增加影響力的努力之外，政府正在提高認識，積極打擊北京對美國學術機構中的本國公民和其他人的指派與脅迫。我們正在與各大學合作，保護中國學生在美國校園的權利，提供訊息反擊中共的宣傳和假消息，確保他們了解美國學術環境中的道德行為準則。

中國學生代表著美國現在最大的留學生群體。美國重視中國學生和研究人員的貢獻。截至2019年，中國學生和研究人員在美人數創下歷史新高，而中國籍學生簽證申請人遭拒的人數穩定下降。美國堅決支持開放學術討論的原則，歡迎國際學生和研究人員進行合法學術活動；我們正在改進程序，篩選出少數企圖以虛假藉口或惡意進入美國的中國申請人。

在美國學術界，諸如美國國立衛生研究院和能源部之類的聯邦機構，已經更新或澄清相關法規和程序，確保遵守適用的行為和報告標準，提高透明度並防止利益衝突。國家科學技術委員會的科研環境聯合委員會正在制定由聯邦所資助研究的標準，以及美國研究機構的最佳做法。美國國防部正在努力確保受資助者不與中國人才招聘項目簽訂契約，同時也繼續歡迎外國研究人員。

為了防止外國惡意人士進入美國資訊網路，總統頒布了《保障訊息和通訊技術與服務供應鏈安全之行政命令》和《外國參與美國電信服務部門評估委員會之行政命令》。這些行政命令的執行，將防止某些與外國敵對勢力情報和安全機構有關聯，或聽從其指揮的公司輕易獲取美國政府、私營部門與個人私密和敏感訊息。為了確保在全球範圍內保護我們的訊息，包括敏感軍事和情報數據，美國正在與多邊論壇在內等盟友和合作夥伴積極接觸，推動建立一套安全、有彈性和可信的通訊平台共用標準，作為全球訊息經濟基礎。為了迫使北京遵守負責任的國家行為規範，美國正與盟友和志同道合的夥伴合作，究責惡意網路活動和其他方面的威懾。

政府正在實施《外國投資風險評估現代化法案》，更新和加強美國外國投資委員會（CFIUS）的能力，以解決外國利用投資結構，對於國家安全造成日益增長的擔憂，這些投資結構以前不屬於CFIUS的管轄範圍。這包括防止中國企業透過少數股權投資，利用美國的創新實現中國軍隊的現代化。美國已經更新出口管制條例，特別是考慮到北京的全社會軍民融合戰略，以及獲取高超音速技術、量子計算、人工智慧、生物技術和其他新興基礎技術相關先進技術的努力。我們也在動員盟友和夥伴，建立自己的外國投資篩選機制，透過多邊機制和其他論壇合作更新並實施出口管制。

美國政府也在採取具體行動，保護美國消費者免於受到仿冒偽劣產品的侵害。美國國土安全部2017年至2018年期間查獲超過5.9萬批中國生產的仿冒商品，價值超過21億美元，相當於從他國查獲總貨運量和總價值的5倍。

除了仿冒品牌的服裝、鞋類、包包與手錶外，美國海關和邊境保護局也查獲三批載有53,000個非法中國槍支零件和電子產品的貨物，這些貨物可能危害美國企業和消費者的安全和隱私。美國執法機構也鎖定產自中國的仿冒藥品和化妝品，發現這些藥品和化妝品含有細菌和動物排泄物等大量污染物，對於美國消費者構成威脅。

美國正與中國當局合作，阻止非法的中國芬太尼從中國流向美國。美國總統2018年12月獲得中國國家主席的承諾，要對中國境內所有形式的芬太尼進行管制。隨著中國的監管制度2019年5月起實施，美國和中國的執法機構正在分享情報並協調，替執法行動創造條件，阻止中國毒品生產者和販毒者。美國也正與中國郵政機構合作，改善對於小包裹的追蹤，達到執法目的。

▲「美國對中戰略方針」中提到要促進美國利益與繁榮。圖為美國總統川普。（圖／路透社）



2、促進美國的繁榮

針對中國素有紀錄的不公平、濫用貿易做法以及產業政策，美國政府正在採取強有力的行動，保護美國企業、勞工與農民，終止北京造成掏空美國製造業基礎的做法。美國致力於重新平衡美中經濟關係。我們的政府整體方針支持公平貿易，提高美國競爭力，促進美國出口，打破美國貿易和投資的不公平壁壘。美國2003年以來都無法透過定期高級別對話說服北京遵守經濟承諾，美國正在透過針對進入美國的中國商品徵收關稅的形式，對抗中國扭曲市場的強迫技術轉讓及智慧財產政策。在美中兩國達成公平的第二階段貿易協議之前，這些關稅將一直存在。

由於北京一直未能減少或消除扭曲市場的補貼和產能過剩問題，美國徵收關稅，保護我們具有重要戰略意義的鋼鐵和鋁產業。對於那些需要在WTO進行爭端解決的中國不公平貿易行為，美國繼續提起訴訟，並在多個案件中獲勝。最後，為了打擊中國的傾銷和補貼行為，美國商務部正在比過去幾屆政府更有效地利用美國反傾銷和反補貼稅法。

美國2020年1月和中國簽署了第一階段貿易協議，要求中國對於其經貿體制進行結構性改革與其他改變，解決了美國長期以來的一些關切。該協議禁止中國強迫外國公司轉讓技術，當成在中國開業的條件；在所有關鍵領域加強對中國智慧財產的保護和執行；透過消除政策壁壘，替美國農業和金融服務在中國創造新的市場機會；解決長期以來不公平的貨幣政策。該協議也建立了強而有力的爭端解決機制，確保迅速且有效地實施與執行。透過解決結構性貿易壁壘及充分履行承諾，第一階段協議將擴大美國對中國的出口。作為該協議的一部分，中國承諾在未來兩年內將美國商品和服務的進口額增至2000億美元以上，涉及四大範疇：工業成品、農業、能源和服務。該協議標誌著，在建立更平衡的貿易關係，以及替美國勞工與企業提供更公平的競爭環境方面，取得重要進展。

國內方面，政府正在採取措施，透過稅制改革和鬆綁監管程序，加強美國經濟，促進未來經濟領域，例如5G技術等等。總統發布的《維持美國在人工智慧領域領導地位之行政命令》是美國政府促進投資和合作的一個例子，確保美國在創新方面持續保持領先地位，並替正在成長中的產業制定標準。

美國與其他志同道合的國家一起推動以主權、自由市場和持續發展原則為基礎的經濟願景。美國正與歐盟、日本一起參與一個強大的三邊程序，為國有企業、工業補貼和強制技術轉讓制定紀律。我們也將繼續與盟友和夥伴合作，確保歧視性工業標準不會成為全球標準。作為世界上最有價值的消費市場、最大外國直接投資來源和全球技術創新的主要來源，美國與盟友和夥伴廣泛接觸、評估共同挑戰、協調有效應對措施，確保和平與繁榮的延續。我們與美國公司密切合作，透過「促進非洲繁榮」、「拉丁美洲和加勒比地區的美洲經濟發展」，以及「通過能源促進印太地區的發展和增長」等方案，在國內外提高競爭力，同時促進持續性的發展。

▲美軍B-1B轟炸機飛越東海上空。（圖／翻攝自PACAF推特）

3、透過實力維護和平

2018年《國防戰略》把與中國的長期競爭作為優先事項，強調現代化和夥伴關係，以對抗解放軍的技術進步、武力發展以及日益增長的國際影響力及獨斷性。如《核態勢評估報告》中所述，政府正在優先考慮「核三位一體」的現代化，包括發展旨在阻止北京使用大規模殺傷力武器，或進行其他戰略攻擊的後援武力。與此同時，中國擁有現代化和不斷增長的核武火藥物，以及世上最大中程運載系統庫，美國將繼續敦促身為核武大國的中國領導人來到談判桌前，展開有關軍備控制和減少戰略風險的討論。美國認為，提高北京的透明度，防止誤判，避免代價高昂的軍備成長，符合所有國家的利益。

美國國防部正在迅速部署高超音速平台，增加對網路和空間能力的投資，並在彈性的、適應性強和成本效益高的平台基礎上開發出更多致命火力。這些能力加在一起，旨在威懾和對抗北京日益增長的野心和解放軍對技術平等與超越的追求。

作為我們全球航行自由行動計畫的一部分，美國正在反擊北京的霸權主義主張和過度索償。美國軍方將繼續在國際法允許的地方，包括在南海，行使航行權和行動權。我們正在為地區盟友和夥伴發聲，提供安全援助，幫助他們增強能力，抵禦北京利用軍事、準軍事和執法力量脅迫，以及在爭端中取勝的企圖。由於北京2018年將先進的導彈系統部署到南海人造島礁上，美國軍方撤回對於解放軍參加兩年一度的「環太平洋演習」的邀請。

加強聯盟和夥伴關係是《國防戰略》的基石。美國正在建設合作夥伴的能力，深化互通性，發展一支戰鬥力強大的前線作戰力量，並與盟友和夥伴充分集結，威懾和抵禦中國的侵略。政府的常規武器轉讓政策旨在促進美國的武器銷售，以戰略互補的方式，加快合作夥伴軍事能力的轉型。美國國防部發布第一份《印太戰略報告》，闡述了美國國防部對《國防戰略》的實施，以及我們在印太地區的整體政府戰略。

美國將繼續根據「一個中國」政策、《台灣關係法》和《中美三個聯合公報》，與台灣保持強大的非官方關係。美國認為，任何兩岸分歧都必須依照雙方人民的意願和平解決，不能訴諸威脅或脅迫。北京未能履行其在《公報》中的承諾，這點體現在其大規模軍事建設上，迫使美國繼續協助台灣軍方維持可信的自衛能力，遏制侵略，並有助於確保該地區的和平與穩定。雷根總統在1982年的一份備忘錄中堅持，「提供給台灣的武器數量和品質，應完全以中華人民共和國構成的威脅為條件。」美國2019年向台灣批准出售超過100億美元的軍火。

美國仍致力於與中國保持建設性的、注重成果的關係。美國與中國進行國防接觸和交流，溝通戰略意圖；預防和管控危機；減少可能升級為衝突的誤判和誤解的風險；在共同關心的領域展開合作。美國軍方與解放軍進行接觸，以建立有效的危機溝通機制，包括在沒有計畫的情況下仍能有著高度響應的緩和管道。

▲「美國對中戰略方針」中提到，中國身為自由開放國際秩序的受益者，應該協助保障他國自由開放。（圖／路透社）

4、提升美國的影響力

自由開放的國際秩序在過去70年以來提供穩定的環境，使得主權獨立國家繁榮發展，也替全球經濟的空前增長做出貢獻。身為一個發達大國以及此秩序的主要受益者，中國應該協助保障他國的自由與開放。當北京反而鼓吹或助長威權主義、自我審查、腐敗、重商主義經濟學，無法容忍民族和宗教多樣性時，美國就會領導國際社會，努力抵制和打擊這些惡劣行為。

美國國務卿2018年和2019年主持召開首兩次「推動宗教自由」部長級會議，總統也在2019年9月聯合國大會期間發出的史無前例的「保護宗教自由全球呼籲」，這些活動讓全球領導人齊聚一堂，共同應對世界各地宗教迫害問題。在這2次部長級會議期間，美國和夥伴國家發表聯合聲明，呼籲中共政府尊重維吾爾族和其他突厥族穆斯林、藏傳佛教徒、基督教徒和法輪功信徒的權利，這些人在中國都面臨著鎮壓和迫害。美國國務院2020年2月與25個志同道合的夥伴共同成立有史以來第一個國際宗教自由聯盟，捍衛每個人能夠毫無恐懼信仰的權利。美國總統於2019年部長級會議期間與中國異議人士和倖存者會面，他在聯合國大會期間與來自中國的宗教迫害受害者同台。美國也將繼續支持在中國境內外的人權維護者和獨立民間社會人士。

聯合國紐約總部、美國與志同道合的國家2019年10月一起譴責北京不斷發生的侵犯人權行為，以及新疆其他威脅國際和平與安全的鎮壓政策。後者事件發生之後，美國政府採取行動，阻止美國向特定的、在新疆侵犯人權事件中同謀的中國政府機構和監控技術公司出口產品，並對違反中國政府國際人權承諾的官員及家屬拒發簽證。此外，美國也開始採取行動，禁止進口在新疆透過強迫勞動生產的中國商品。

美國將與志同道合的盟友和夥伴一起持續堅持原則立場，反對利用我們的技術，支持中國軍方以及他們以技術為基礎的威權主義。為此，我們將實施與時俱進的技術政策，跟上科技飛速發展，和中國在軍民兩用應用領域迫使企業支持中國安全和情報部門的努力。

這些努力顯示出美國對第二次世界大戰結束以來作為國際體系基礎的基本價值觀和準則的承諾。雖然美國無意干涉中國內政，但當北京偏離其國際承諾和負責任的行為時，特別是美國利益受到威脅時，華盛頓將繼續坦率直言。例如，香港的未來關係到美國重大利益。香港約有85,000名美國公民和1300多家美國企業。美國總統、副總統和國務卿多次呼籲北京遵守1984年的《中英聯合聲明》，維護香港的高度自治、法治和民主自由，使香港能夠繼續成為成功的國際商業和金融中心。

美國正在擴大其作為促進自由企業和民主治理的印太國家之作用。美國、日本和澳洲2019年11月共同啟動了「藍點網路」，透過私人部門主導的全球發展，推動資金透明和高品質的基礎設施建設，光是印太地區就增加了近1兆美元的美國直接投資。與此同時，美國國務院也發布一份關於 「藍點網路」的詳細進展報告《自由開放的印太：推動共同願景》，介紹我們在印太地區執行整體政府戰略的情況。

【結論】

美國政府對中國的態度反映了一項基本的重新評估——關於美國如何理解、回應世上人口最多國家以及第二大經濟體的領導人的重新評估。美國認識到我們兩國體系之間的長期策略競爭。美國政府將透過政府一體的方式，如同《國家安全戰略》所闡述一樣，在回歸原則性現實主義的方針之下，繼續保護美國的利益，提升美國影響力。同時，我們仍然願意接受中國在符合我們利益的方面進行建設性的、注重成果的接觸與合作。我們將持續以尊重且清晰的方式與中國領導人接觸，向北京發起挑戰，使其履行承諾。

►全文曝光／白宮發表「美國對中華人民共和國戰略方針」（上）



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