推特再槓川普！稱總統貼文「美化暴力」…直接屏蔽

▲美國總統川普的貼文被推特認為是「美化暴力」，祭出屏蔽與警語的處理。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國明尼蘇達州「佛洛伊德之死」示威越演越烈，總統川普29日推文表示，將在必要時刻派遣軍隊支援，「當搶劫開始時，就是時候開槍了」，未料內容卻被推特（Twitter）認定是「美化暴力」，遭到屏蔽並標註警語。川普另外2則推文日前也遭標註「事實查核」，他28日簽署行政命令管控社群媒體，稱是為了「捍衛言論自由」。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日遭警察「膝蓋壓脖」窒息死亡，再度引爆執法過當、種族議題的輿論憤怒，示威延燒至第3天，發生一連串暴力衝突。

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

川普29日推文直言無法坐視不管，痛批明尼亞波里斯（Minneapolis）市長弗雷（Jacob Frey）軟弱又缺乏領導能力，如果不趕緊控制局勢，「我將派遣國民衛隊，把事情做好。」他接著表示，「這些暴徒正在玷汙（人們）對於佛洛伊德的回憶，我不會讓這種事情發生。……遇到任何困難，我們都將能控制，但當搶劫開始時，就是時候開槍了。」

▲川普的貼文被推特認為「美化暴力」，慘遭屏蔽。（圖／翻攝Twitter@realDonaldTrump）



川普的貼文稍後被系統屏蔽，網友必須先看完一段警語之後，按下右邊的「查看」選項才能閱讀，此外，用戶無法按讚或者回應。

根據《紐約時報》，推特解釋，川普的推文暗示示威者可能遭到槍殺，違背公司反對「美化暴力」的守則，「根據（推文）最後一行的歷史脈絡，它與暴力的關聯，以及它現在可能引發類似行動的風險」，才會做此決定。但是，又因考慮到公共利益，最後保留貼文，並未加以刪除。

推特日前將川普的貼文標註「事實查核」，指其文章內容「有誤導嫌疑」。總統對此強烈抨擊，28日簽署行政命令，限制社群媒體對於其平台上發布內容所必須承擔的法律責任，下令管控臉書、推特和Google，聲稱此舉是為了「捍衛言論自由」。因此，推特的最新行動被認為進一步加劇公司與總統之間的緊張關係。

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