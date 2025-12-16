黃揚明：賴清德要與在野黨決一死戰　他要的團結是所有人聽他的

▲總統賴清德發表談話。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德15日發表錄影談話，他支持行政院卓榮泰院長決定不予副署《財政收支劃分法》；同時，他也批評國會「濫權立法」、「將台灣推向『立法濫權、在野獨裁』的懸崖邊緣」。對此，媒體人黃揚明表示，財劃法、年改停砍，都可以討論，以行政權不副署抗拒執行，就是「不服輸」而已，因為這些法案缺乏對綠營利益，很明顯，賴清德已就戰鬥位置，要與在野黨決一死戰，這不該是每天喊團結的國家領導人所為，他要的「團結」，是所有人聽他的，不能有不同聲音。

黃揚明發出長文表示，賴大總統把一堆在野黨個別立委提案（如貪污5萬元以下除罪、助理費自肥等）拿出來修理，如果這些爭議法案在野黨（含國民黨、民眾黨）真的要硬闖，自己也會跳出來修理，但這些被點名的法案當中，許多連實質審查都還沒審，甚至部分已經胎死腹中，確定不會推動（如助理費）。

黃揚明表示，只能說，一群愚蠢的在野黨立委胡亂提案，活該被綠營撿槍。但無論如何，立委亂提案，自有輿論及國會審查把關機制，這些案子本質上與年改停砍、財劃法等議題不應相提並論。

黃揚明提到，過去蔡英文執政、國會由民進黨立委單獨過半的8年，民進黨有沒有在國會通過社會輿論爭議法案？當然有，如一例一休、砍勞工7天假、開放萊豬進口、沒收公投綁大選、撥補台電等。那時，五權都被民進黨牢牢抓在手中，在野黨根本毫無招架之力。

黃揚明指出，有人說，在野黨這屆通過的法案根本沒有為國家著想。自己舉一個簡單的例子，超徵稅收普發1萬元，請問民進黨原本說毀憲、配合中共窮台，結果真的發錢時，又說是民進黨的功勞。其實，朝野政黨都在競逐背離財政紀律，只是得利者是不是執政黨的差別而已。

黃揚明認為，財劃法、年改停砍，若國家財政狀況許可，都是可以討論的課題。以行政權不副署抗拒執行，就是「不服輸」而已，因為這些法案缺乏對綠營的利益。

黃揚明直言，很明顯，賴清德已經就戰鬥位置，要與在野黨決一死戰，這不該是一位嘴上每天喊團結的國家領導人所為，可見心口不一，他要的「團結」，是所有人聽他的，不能有不同聲音。

黃揚明說，不過，自己還是要提醒一下賴總統，合不合憲不是總統、行政院長說了算，執政黨說是在野杯葛癱瘓了憲法法庭。

黃揚明指出，但是大家來看一下時序：

2024/7 總統府成立大法官審薦小組

2024/8 賴清德提名張文貞、姚立明、何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等7人

2024/12 立法院否決這7人（民進黨團全數對劉靜怡投不同意）

2025/2 總統府成立大法官審薦小組

2025/3 賴清德提名蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮等7人

2025/7 立法院否決這7人（民進黨立委僅26人同意陳慈陽、詹鎮榮）

黃揚明質疑，從7月25日立法院否決7位大法官被提名人至今，總統府未再成立提名審薦小組，賴總統真的善盡了憲法義務嗎？大法官提名的拖延，賴清德其實也是共犯。

黃揚明說，或許大家會說，藍白就是惡意杯葛啊，但是，民眾黨8席投同意票給劉靜怡時，為何民進黨要封殺劉？而且當時執政黨黨鞭給的理由是「劉多次辱罵民進黨」，與黨的立場不同，就不能當大法官，這種標準，能服眾嗎？

最後，黃揚明強調，說穿了，現在就是政治利益凌駕憲政權力之上的政客當道，有良知的政治人物若繼續鄉愿，那麼這國家法治與憲政體制，確實即將毀於一旦。

▼政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）