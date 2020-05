美國9.8萬人↑染疫死亡！川普又提「中國病毒」　轟拜登面對北京超軟弱

▲美國總統川普提及疫情時再次使用「中國病毒」一詞。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國各州逐漸鬆綁防疫禁令,但確診數累計超過166萬、9.8萬多人染疫死亡,位居全球首位。總統川普26日在推特上表示,聯邦政府大力幫助各州防疫,卻沒有獲得稱讚,並再度以「中國病毒」(China Virus)指稱新冠肺炎。他也痛批,50年以來,沒有人在中國議題上,比民主黨總統候選人、前副總統拜登(Joe Biden)還要軟弱。

美國每年5月最後一個星期一是「陣亡將士紀念日」(Memorial Day),許多海灘、遊樂場都將在該周周末開始營運,因此也被視為夏天的開始。儘管確診數突破166萬,死亡人數高達9.8萬,但隨著各州逐步解禁,民眾們也紛紛走出戶外活動。

Great reviews on our handling of Covid 19, sometimes referred to as the China Virus. Ventilators, Testing, Medical Supply Distribution, we made a lot of Governors look very good - And got no credit for so doing. Most importantly, we helped a lot of great people!