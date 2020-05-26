美國9.8萬人↑染疫死亡！川普又提「中國病毒」　轟拜登面對北京超軟弱

▲美國總統川普提及疫情時再次使用「中國病毒」一詞。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國各州逐漸鬆綁防疫禁令，但確診數累計超過166萬、9.8萬多人染疫死亡，位居全球首位。總統川普26日在推特上表示，聯邦政府大力幫助各州防疫，卻沒有獲得稱讚，並再度以「中國病毒」（China Virus）指稱新冠肺炎。他也痛批，50年以來，沒有人在中國議題上，比民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）還要軟弱。

美國每年5月最後一個星期一是「陣亡將士紀念日」（Memorial Day），許多海灘、遊樂場都將在該周周末開始營運，因此也被視為夏天的開始。儘管確診數突破166萬，死亡人數高達9.8萬，但隨著各州逐步解禁，民眾們也紛紛走出戶外活動。

Great reviews on our handling of Covid 19, sometimes referred to as the China Virus. Ventilators, Testing, Medical Supply Distribution, we made a lot of Governors look very good - And got no credit for so doing. Most importantly, we helped a lot of great people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

川普25日先後抵達五角大廈旁的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）與巴爾的摩，參加「陣亡將士紀念日」紀念活動，悼念為國捐軀的將士，並向新冠肺炎死者致意。但他在推特上提及疫情時，再度使用了「中國病毒」一詞，「呼吸器、檢測、醫療用品分配，我們讓許多州長看起來很好──但沒有因此得到稱讚。最重要的是，我們幫助了很多偉大的人！」

川普過去數度將新冠肺炎稱為「中國病毒」，甚至用麥可筆把講稿上的「冠狀病毒」劃掉改為中國病毒，被抨擊是排外、歧視、引發仇恨。但他表示，這與種族歧視無關，只是因為病毒起源於中國，就該如此稱呼，就像伊波拉病毒一樣，「它從中國來，我想要用詞精確。」

▲美國前副總統、民主黨總統候選人拜登與妻子吉兒戴著口罩出席「陣亡將士紀念日」紀念儀式。（圖／達志影像／美聯社）

此外，拜登25日睽違2個月首度公開露面，來到北卡羅萊納州威爾明頓 （Wilmington）紀念公園出席「陣亡將士紀念日」紀念儀式。他與妻子吉兒（Jill Biden）都戴著黑色口罩，獻上白玫瑰花圈致意。

而川普仍是在推特上大開砲火，他說，「50年以來，沒有人在中國議題上比瞌睡喬（Sleepy Joe Biden）更加軟弱，他根本就是在方向盤上睡著了。他給予他們想要的一切，包括敲竹槓般的貿易協議。我要把這一切拿回來！」

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