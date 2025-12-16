基隆毒駕男「刷一排防撞桿」！蔬果行前猛撞奪命　5天前曾自撞藥局

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市仁一路昨(15)上午11時7分許傳出一起嚴重車禍，一名55歲的楊姓男子在吸食含有二級毒品依托咪酯的喪屍煙彈後，駕駛白色INFINITI上路，先「刷一排防撞桿」，後於一處蔬果行前失控猛撞2轎車、8機車，釀成1死2傷慘劇。警方調查發現，楊男曾有多次毒駕自撞紀錄，案發5天前就曾開車自撞藥局，當時無人傷亡，未料此次毒駕肇禍，竟奪走寶貴生命。

▲楊男在蔬果行肇事前，先於仁一路「刷一整排防撞桿」，明顯已經神志不清。（圖／記者郭世賢翻攝）

監視器畫面拍下，當時蔬果行前停了多部汽機車，不少民眾正在採買，而楊男開著白色INFINITI經過，過彎後偏離車道，猛力撞上停在路邊的小客車，再向前推撞掃倒8台機車，導致現場一名60歲的林姓婦人重傷，經送醫搶救後宣告不治；另還造成2名民眾輕傷。

▲楊男隨後於蔬果行自撞，釀成1死2傷慘劇。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，死者林婦當時出門買菜，未料卻遭逢死劫，丈夫聽聞發生車禍後，焦急地嘗試聯絡妻子，但林婦的手機都無人接聽，丈夫連忙向警方求助，經提供資料比對後，證實死者就是自己的妻子，令他當場情緒崩潰。

警方進一步追查，楊男並非首次毒駕，過去就有吸毒前科，曾5次吸毒而遭警方查獲，其中更有3次毒駕行為；甚至在這起奪命車禍發生前5天，楊男10日駕駛同一輛白色INFINITI外出，於中正區新豐街失控撞上路旁藥局前鐵欄杆，所幸當時沒有路人經過，未釀成人員傷亡。

▲肇事前5天，楊男就曾駕駛同一台白色INFINITI自撞藥局。（圖／記者郭世賢翻攝）

當時警方到場時，楊男自稱是「癲癇發作」，身體極度不適下才會自撞，並強調平時都有正常吃藥控制，但偶爾還是會因為沒睡好等原因出現不舒服症狀。當時警方未進行毒品檢驗，因此無法確認是否有毒駕，經製作筆錄後即放走楊男。

未料短短5天，楊男竟再次肇禍奪命，此次吸食喪失煙彈後開車上路，在神智不清的狀態下於仁一路先「刷一排防撞桿」，離譜開法令路旁騎士紛紛回頭側目；隨後楊男再往前開約250公尺，於蔬果行處自撞，釀成悲劇。警方此次在楊男車內發現第二級毒品依托咪酯煙彈2顆，全案將依毒品危害防制條例及公共危險罪送辦。

▼楊男遭警方帶回，依毒品危害防制條例及公共危險罪送辦。（圖／記者郭世賢翻攝）