無懼川普制裁！港財長陳茂波：兩年前就做好準備「國家支持就是底氣」

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普29日宣布將對「港版國安法」展開制裁，取消對香港的優惠待遇。對此，香港財政司司長陳茂波表示，港府已做好充足應對準備，美國從「獨立關稅地位、敏感技術進口和聯繫匯率」三方面進行打擊，香港也不會受到嚴重影響，「國家的支持就是香港應對一切不利局面的底氣，香港一定會為國家守住金融安全的大門。」

陳茂波接受《環球時報》訪問時指出，對於美國單方面取消對港特別關稅待遇的可能性，香港政府早前已作出研判，並制定應對方案，總體來看，這項措施對香港實際影響較小，「每年在香港本土生產並出口到美國市場銷售的貨物只佔香港本地製造業的2%不到，價值僅有37億港幣，佔香港總出口量不到0.1%。」

▼美國總統川普。（圖／路透社）



陳茂波提到，美國相應舉措最大影響可能是對投資者信心的衝擊，不過，美國國務卿蓬佩奧作出相關言論後，香港的股票、期貨和貨幣市場均十分冷靜，未出現大幅波動，港幣匯率也十分強勁，香港也未監測到資金大規模外流。

陳茂波還說，敏感技術限制將會對香港造成一定影響，但香港長期以來一直都很難從美國進口到最先進的技術，而如果不是最頂尖的技術，則從歐洲與日本也很容易找到替代品，「倘若香港能處理好和其他貿易夥伴的關係，技術進口方面當不至於有太大問題。」

聯繫匯率方面，陳茂波指出，香港從1983年起就開始實施聯繫匯率，而《美國－香港政策法》1992年才被美國國會通過，也就是說，香港早已實施了9年聯繫匯率政策，所以，香港採取聯繫匯率，不需要美國的同意和批准。

▼港府稱不畏制裁，還表示在中美貿易摩擦發生時就已展開準備。（圖／路透社）



陳茂波表示，香港4400億美元外匯儲備，是基礎貨幣的兩倍多，足夠應對資金轉換，且香港有國家作為後盾，「我認為國家在關鍵時候會毫不猶豫支持香港，這也是我們的底氣所在。」

陳茂波透露，從2年前發生中美經貿摩擦起，港府就作出研判，未來可能影響到香港金融安全，因此已為不利局面做足2年準備，「現在，特區政府也保持全天候監測市場情況，保證對每一筆交易和變動都一清二楚。」

陳茂波還說，金融安全是國家安全的一個重要部分，港府已和人民銀行有過良好溝通，對任何情況都將會非常小心，「但香港有信心、有經驗、有實力應對任何金融挑戰，而由於國家的支持，我們也有這個底氣。」

陳茂波強調，無論美國未來對香港採取何種措施，香港成為國際金融中心最核心優勢都沒有改變，未來還會更加強化，那就是「國家的經濟發展是香港背後強大的實體經濟，世界經濟中心從西到東轉移，這個大趨勢無可逆轉。」