社會 社會焦點 保障人權

超商店員裝闊「月給10萬包養」摩鐵談價錢硬上　射後神隱慘了

▲桃園市潘姓男子與女友交往後分手，後來竟因網路遊戲與其未滿14歲女兒交往，還趁機猥褻指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲超商男假扮金主佯稱藥包養，騙女子到摩鐵強制猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓超商店員在網路包養平台「釣到」小莉（化名），向她吹噓財力雄厚，開口承諾每月願付8萬至10萬元包養費，成功約小莉到汽車旅館「談價碼」，不料才剛進房，王男色心大起，不顧女子拒絕，強行猥褻得逞後射精，隨即神隱失聯，小莉不甘受辱報警提告，法院審理後，依強制猥褻罪判王男6月徒刑。

判決指出，王男透過網路交友平台認識小莉，改用微信聯繫時大吹牛皮，聲稱每月可提供高額包養費，要求先見面商談細節。雙方於去年7月4日下午，相約在高雄左營區某汽車旅館會面。

兩人進房後，王男先要求小莉替他按摩，隨即動手親吻、撫摸胸部與私密處，甚至試圖以手指插入肛門遭拒。儘管小莉明確反抗，王男仍仗著體型與力氣優勢，強制猥褻直到射精才罷手。

事後小莉多次聯絡王男卻音訊全無，憤而報警處理。警方通知王男到案後，他坦承犯行，並供稱自己其實只是超商店員，月收入約4萬元，所謂「月給10萬包養」全是唬爛。

橋頭地院審酌王男犯罪動機、手段及對被害人造成的傷害，認定其行為已構成強制猥褻罪，判處6月徒刑，得易科罰金18萬元，全案可上訴。

