面試完1周沒消息　朋友竟勸「直接殺去公司問」！妹子嚇：想絕交

▲朋友的建議讓她很驚訝。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

對求職者來說，最怕的就是一直沒有下文，一名女網友表示，投了近10間會計職缺，有一間心儀的公司等了一周都沒有收到通知，結果好友竟然建議她，直接「殺去公司問結果」，讓她當場傻眼，直呼這舉動根本像恐怖情人。對此，網友也狂搖頭，「打電話就好了」。

女網友在Dcard發文，近期面試了近10間北部地區的會計職缺，其中有一間最感興趣，目前已經等待一周，若再過2至3天仍未收到回覆，打算主動發電子郵件詢問結果，沒想到朋友竟建議她，「直接殺去公司問結果」，讓她相當震驚，「我如果是公司人資，真的直接原地嚇歪，立馬加進黑名單、永不錄用！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，好友在南部工作，15年前面試木雕工作室，一周後沒有收到通知，便主動跑去公司詢問，結果反而因為積極態度打動老闆順利錄取，因此建議原PO直接殺去公司問。

原PO坦言，雙方所處產業、地區、年代都不同，不能用一樣的標準看待，頂多寫封信詢問就好，但朋友竟勸她「殺去公司」，讓她很訝異，「這根本是討債公司等級的壓迫感了吧？！」經過此事，也讓她心生想絕交的念頭，「感覺他這種想法讓我毛骨悚然。」

貼文一出，網友認同原PO的想法，「相信自己的直覺，對妳是好事」、「公司小的話，如果對方不錄取也可以再積極爭取一下，或是搞清楚為什麼不錄取，但大公司就不用了」、「我也是求職快三個月，一般來說7-14工作天沒有消息，就是沒有上了」、「建議打個電話去問就好，一天一通，大不了沒錄取而已，趕快找下一家」。