　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

面試完1周沒消息　朋友竟勸「直接殺去公司問」！妹子嚇：想絕交

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲朋友的建議讓她很驚訝。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

對求職者來說，最怕的就是一直沒有下文，一名女網友表示，投了近10間會計職缺，有一間心儀的公司等了一周都沒有收到通知，結果好友竟然建議她，直接「殺去公司問結果」，讓她當場傻眼，直呼這舉動根本像恐怖情人。對此，網友也狂搖頭，「打電話就好了」。

女網友在Dcard發文，近期面試了近10間北部地區的會計職缺，其中有一間最感興趣，目前已經等待一周，若再過2至3天仍未收到回覆，打算主動發電子郵件詢問結果，沒想到朋友竟建議她，「直接殺去公司問結果」，讓她相當震驚，「我如果是公司人資，真的直接原地嚇歪，立馬加進黑名單、永不錄用！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，好友在南部工作，15年前面試木雕工作室，一周後沒有收到通知，便主動跑去公司詢問，結果反而因為積極態度打動老闆順利錄取，因此建議原PO直接殺去公司問。

原PO坦言，雙方所處產業、地區、年代都不同，不能用一樣的標準看待，頂多寫封信詢問就好，但朋友竟勸她「殺去公司」，讓她很訝異，「這根本是討債公司等級的壓迫感了吧？！」經過此事，也讓她心生想絕交的念頭，「感覺他這種想法讓我毛骨悚然。」

貼文一出，網友認同原PO的想法，「相信自己的直覺，對妳是好事」、「公司小的話，如果對方不錄取也可以再積極爭取一下，或是搞清楚為什麼不錄取，但大公司就不用了」、「我也是求職快三個月，一般來說7-14工作天沒有消息，就是沒有上了」、「建議打個電話去問就好，一天一通，大不了沒錄取而已，趕快找下一家」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨家／樂天8年約留林立！總值史上第2　月薪至少160萬超越陳
快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴
28歲媽生第六寶！　獲5.6萬大紅包
「麻吉大哥」黃立成已被清算200次！損失7.1億　帳戶剩16
高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職
獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭郭平輝罹癌辭世
婚禮放他歌…下秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭
快訊／高雄嚴重火警！濃煙狂竄網急喊：快戴上口罩
大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴
與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教「國中數學」直接投降？一票大人苦笑認了：除了1定理全忘光

貪污案二審逆轉！四叉貓喊崩潰　網挖「高虹安1句話」：果然可搞定

蘇花匯德隧道北口路段施工　12∕16起雙向封閉整點放行1個月

拍片教假結婚拿美國國籍「回台還能爽用健保」挨轟！女網紅回應了

高雄某飯店疑爆集體食物中毒！11人上吐下瀉　1人住院一周

合歡山「撞見最醜陋流星雨」傻眼了　全場喊悲哀：台灣人素質

快訊／11:39花蓮近海規模4.1地震　4縣市有感「最大震度2級」

Netflix突PO曾敬驊照片「真的超討厭他」　網大歪樓：我也想被加

去日本玩還吃台灣有的餐廳？一票大推朝聖「這幾間」：真有差

全世界永靖人的家庭日　「謝平安家年華」萬人齊聚呷平安

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

教「國中數學」直接投降？一票大人苦笑認了：除了1定理全忘光

貪污案二審逆轉！四叉貓喊崩潰　網挖「高虹安1句話」：果然可搞定

蘇花匯德隧道北口路段施工　12∕16起雙向封閉整點放行1個月

拍片教假結婚拿美國國籍「回台還能爽用健保」挨轟！女網紅回應了

高雄某飯店疑爆集體食物中毒！11人上吐下瀉　1人住院一周

合歡山「撞見最醜陋流星雨」傻眼了　全場喊悲哀：台灣人素質

快訊／11:39花蓮近海規模4.1地震　4縣市有感「最大震度2級」

Netflix突PO曾敬驊照片「真的超討厭他」　網大歪樓：我也想被加

去日本玩還吃台灣有的餐廳？一票大推朝聖「這幾間」：真有差

全世界永靖人的家庭日　「謝平安家年華」萬人齊聚呷平安

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌9成！純電車款151萬元大出清

賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

日男爽「一夫多妻」！養女也變後宮　約炮100女偷拍性愛片

快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

移工當保母9天！虐2月嬰「腦傷手骨折」命危成弱智　法官重判7年

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

川普正式對BBC提告！　合計求償100億美元

17歲女下班遭陌生男拖走綁架　路過公車乘客目睹「衝下車救人」

【好人一生平安】視障大哥過馬路越走越歪...超暖外送員秒下車扶肩協助

生活熱門新聞

全台有雨！　連下2天時間曝

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

全台下2天！　轉雨時間曝

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

全台有雨！　「下最大」時間曝

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！萬人喊關掉：一律封鎖

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

王大陸1人搞倒33人　她虧：根本2025年度藝人

安心亞「40歲還在呼呼」被酸　網友嫌棄被打臉

最強冷氣團不冷？賈新興揭2關鍵原因

卓榮泰嗆倒閣　Cheap：這種交易誰會答應

2026馬年！　5生肖換工作發大財

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

全台下2天！　轉雨時間曝

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面