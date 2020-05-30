快訊／美19歲少年中彈喪命！　「佛洛伊德之死」示威現場爆槍擊

▲ 佛洛伊德之死點燃全美怒火，底特律民眾上街抗議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警官壓頸身亡，點燃全美怒火。底特律29日也有不少民眾上街抗議，最新消息指出，一名休旅車駕駛突向抗議人群開槍。一名19歲男子中彈，緊急送醫後喪命。

當地警局發言人柯克伍德（Nicole Kirkwood）說明，底特律希臘城鬧區附近29日晚間11時30分左右發生槍擊，當時警察正與數名抗議者對峙，開著一輛休旅車的嫌犯在附近停下，接著就朝人群開槍。

警方說明，目前還不清楚嫌犯及死者身分，但案發地點就在上演抗議活動的市中心，也強調沒有警察涉入。

29日全美各地都有示威抗議，底特律警方晚間11點左右開始向人群發射催淚彈，午夜過後開始以非法集會為由逮捕民眾，至少在杰斐遜大道（Jefferson Avenue）逮捕9人。

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