　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全文／川普宣布「反制中國新措施」！取消香港特別待遇、終止與WHO關係

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國,川普,白宮。（圖／路透）

▲美國總統川普29日召開記者會，宣布許多針對中國的反制措施。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普於當地時間5月29日在白宮召開記者會，談及與中國的緊張局勢以及反制措施。他宣布，取消香港特殊地位與待遇，制裁直接或間接參與破壞香港自治的中國與香港官員，暫停特定外籍人士從中國入境，此外，也終止美國與世界衛生組織（WHO）的關係。以下是川普記者會全文。

【川普記者會全文】

非常謝謝你們，午安，謝謝你們。我今天來到這裡，談論我們與中國的關係，以及保護美國安全與繁榮的一些新政策。中國的不當行為模式眾所皆知，幾十年以來，他們一直在敲詐美國，這是前所未有的。（美國）在與中國的交易中每年損失數千億，尤其是在上一屆政府執政的期間。中國突襲我們的工廠，讓我們的工作流到海外，摧毀了我們的產業，竊取我們的智慧財產，違反他們在世界貿易組織（WTO）的承諾。

更糟糕的是，他們被認為是一個開發中國家，得到包括美國在內其他國家無權享受的各種福利。但是，我從未把這一點單單歸咎於中國。他們可以前所未見地不因剽竊行為受懲罰，原因在於以前的政治家，坦白地說，就是以前的總統。

但與前任者不同的是，我的政府會為了正義談判與奮鬥，這叫做公平和互惠待遇。中國也非法在太平洋主張領土主權，威脅航行自由與國際貿易。他們也違背了向世界保證香港自治的承諾。美國希望與中國建立一種開放和建設性的關係，但要實現這種關係，我們必須積極捍衛我們的國家利益。

▲美國,川普,白宮。（圖／路透）

▲川普提及疫情時，再度指控北京瀆職。（圖／路透）

中國政府持續違背它對於我們以及許多其他國家的承諾，這些顯而易見的事實不能被忽視或擱置。世界現在正在因為中國政府的瀆職而承受苦難。中國掩蓋武漢病毒（Wuhan Virus），讓這種疾病傳播到世界各地，引發一場全球疫情大流行，已經造成超過10萬美國人失去性命，全世界100多萬人喪生。中國當局首次發現病毒時，中國官員忽視他們向世界衛生組織（WHO）通報的義務，施壓世衛誤導世界。

無數生命被奪走，全球各地也都釀成嚴重經濟困難。他們的建議強烈反對我（在疫情）初期針對中國實施禁令，但我還是做了，而且被證明是100％正確的。儘管每年只支付4000萬美元，中國對於世衛卻擁有完全的控制權，相較之下，美國一直都在支付每年大約4.5億美元的經費。

▲美國,川普,白宮。（圖／路透）

▲川普在記者上宣布許多反制措施，強調保護國家利益。（圖／路透）

我們已經詳細說明必須進行的改革，並與他們直接接觸，但他們拒絕採取行動。由於他們未能進行被要求且極度必須的改革，我們今天將終止我們與世衛的關係，將這些資金重新運用到世上其他地方，以及迫切的全球公共衛生需求之上。世界要求中國在病毒議題上給出答案。我們必須要有透明度。為什麼中國隔離武漢與全國各地的感染者？它沒有去別的地方。它沒有到北京。它沒有去別的地方，但他們（中國官員）讓他們（中國人民）自由自在地旅遊到世界各地，包括歐洲與美國。

由此造成的死亡與破壞是無法估算的。我們必須為自己與世上其他地區找到答案。這場疫情大流行強調了美國建立經濟獨立、確保關鍵供應鏈、保護美國科學與科技進步的至關重要性。多年以來，中國政府一直在進行間諜活動，竊取我們數量龐大的產業機密。我今天將會發布公告，更好地保障我們國家的重要大學研究，並且暫停被我們認定存在潛在安全風險的一些外籍公民從中國入境。

我也在採取行動保護美國金融體系的完整性，這是迄今為止全球最好的金融體系。我指示我的總統工作小組「One Financial Markets」研究在美國金融市場上市的中國企業有哪些不同做法，目的就是為了保護美國投資者。投資公司不應該讓他們的客戶置身於隱藏、不當、與不按相同規則運作的中國融資企業相關的風險之中。

▲▼ 反對「港版國安法」的香港民眾24日上街抗議，警方出動。（圖／路透）

▲川普也提及「港版國安法」，並宣布香港不再擁有足夠自治權，取消香港特殊待遇。（圖／路透）

美國人有權享有公平透明。我們正在採取的幾項最重要行動，與香港正在展開的、令人深感不安的情勢有關。這一周，中國單方面加強對於香港安全的控制，公然違反了北京在1984年《中英聯合聲明》中與英國許下的條約義務，以及香港基本法的明確規定。它還有27年的時間。中國政府對於香港採取的行動只是一系列措施中的最新一步，削弱這座城市長期以來非常驕傲的地位。這對於香港人民、中國人民以及全球人民而言都是一場悲劇。

中國宣稱這是在保護國家安全，但事實是，香港作為一個自由社會，是安全且繁榮的。北京的決定完全顛覆了這一切。它將中國侵略性國安機構的觸角延伸到曾經的自由堡壘。中國最新一次入侵以及其他近期損害香港自由的發展，清楚表明香港不再擁有足夠的自治權，以確保我們自從這塊領土回歸以來所提供的特殊待遇。

中國把一國兩制的承諾變成一國一制，因此，我指示我的政府展開程序，取消給予香港不同與特殊待遇的政策豁免。我今天的宣告將影響我們與香港達成的所有協議，從我們的引渡條約，到我們對於雙重用途技術以及更多項目的出口管制，幾乎無一例外。我們將會修訂國務院對於香港的旅遊建議，反映出中國國安機構導致的受監控危險增加與懲罰。

▲▼ 反對「港版國安法」的香港民眾24日上街抗議，警方出動。（圖／路透）

▲川普在記者會中談及「港版國安法」，形容北京針對香港採取的行動「令人窒息」。（圖／路透）

我們將會採取行動，撤銷香港與中國其他地區不同、身為一個獨立海關與旅遊領土的優惠待遇。美國也將採取必要行動，制裁直接或間接參與破壞香港自治的中國與香港官員。如果你看看，令人窒息，絕對扼殺香港的自由。我們的行動將會是強而有力且有意義的。

20多年前，1997年一個下雨的夜晚，英國士兵降下大英國協旗幟，中國士兵則在香港升起中國國旗。香港人同時對於他們的中國傳統與獨特香港認同感到驕傲。香港人希望，在未來幾十年的歲月裡，中國將與其最光芒四射、充滿活力的城市越來越相似。世上其他地區都被一股樂觀情緒振奮，認為香港將成為中國未來的展望，而不是香港變成中國過去的倒影。

在每一個決定中，我將繼續驕傲地捍衛與保護美國的勞工、家庭與公民。非常謝謝你們。謝謝你們。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
川普「制裁中國6大措施」一次看懂！　這些優待全沒了
莎莎罕見解放比基尼「深溝全看光」！　濕身狂露三角泳褲
CNN總部遭示威者瘋狂破壞！　女記者連線一半被射胡椒彈
家樂福全台將開賣醫療口罩！　「5片一包」價格出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《彭博社》分析美中緊張局勢「只會更糟」！學者：沒有出路

推特再槓川普！稱總統貼文「美化暴力」…直接屏蔽

疫情衝擊！聯合國「氣候峰會」延至2021年底　官方證實了

「佛洛伊德之死」示威暴力升級　川普怒嗆市長軟弱…放話「派出軍隊」！

影／「佛洛伊德之死」怒火狂燒3天！示威者衝警局縱火　影片打臉「拒捕說」

影／美中緊張！川普預告29日宣布「對中新政策」：我們很不開心

美國9.8萬人↑染疫死亡！川普又提「中國病毒」　轟拜登面對北京超軟弱

全文曝光／白宮發表「美國對中華人民共和國戰略方針」（下）

全文曝光／白宮發表「美國對中華人民共和國戰略方針」（上）

香港議題發酵！路透：華府鷹、鴿派靠攏「對中國採強硬態度」

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

菲律賓小舞王聽音樂即興演出！ 鄰居邊笑邊錄影：他從抖音學的

鱷魚PK！大嘴咬緊半顆頭不放 搏鬥長達2小時...網驚：好凶狠

穿搭大改造！萌嬤變身18歲少女　狂秀低胸火辣身材...兒嚇傻腿軟

黑人遭跪壓致死！警辯他拒捕　目擊者打臉：根本沒有抵抗

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

解放軍提「武統攻台」！美國防部：有各種應變措施助台

性侵女兒15年「4次逼墮胎」！獸父錄影過程還叫「老婆」…遭重判25年

川普對中國祭出「4大反制措施」　美國議員反應一次看

川普記者會「制裁中國6大措施」一次看！香港自由倒退　關稅、旅行優待全沒了

CNN總部遭示威者破壞…玻璃直接敲碎　女記者連線一半被射胡椒彈

駭人！動物園女員工遭「2獅撲倒」瘋狂撕咬...當場昏迷

全文／川普宣布「反制中國新措施」！取消香港特別待遇、終止與WHO關係

兄妹搶平板「哥怒持鐵鎚狠砸」！10歲妹頭骨碎裂慘死...鄰居見屍體嚇瘋

SpaceX「星艦」原型SN4測試爆炸！今年第三次失敗

川普、強生通話！美英批中國強推港版國安法　違背中英聯合聲明

大同市場派出招　黃國昌臉書發文要小股東「電子投票」

和平區長林建堂收賄背信撤職8月補選　民政課長古志偉代理

8點檔女演員摔跤！玄鳳鸚鵡「連滾3圈」跌超慘　網全氣炸：不尊重生命

力挺消防局第一線防疫人員　廠商「及時甘雨」贈3000 件隔離衣

這不是你！「喝酒臉會變黑啊」通緝男冒名　狼狽竄田被壓制

侯友宜挨批「跟韓國瑜一樣」：感謝議員滿滿的指導

驚險影片曝！打火兄弟攀梯訓練3m高跌落　才從花蓮轉調來！傷勢要微創動刀

跟風投資凶宅倒栽蔥！「北市第一凶」頂樓同戶　前手賺92萬、他轉賣慘賠

LIVE／阿中部長今天遊台南　指揮中心13:00說明

張菲媳原來超有料！墾丁海邊破尺度解放「掉出巨胸型狀」　老公視角掀暴動

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

國際熱門新聞

即／川普宣布：終止與WHO關係

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

即／佛洛伊德之死沸騰　白宮急封鎖

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

明州亂了 500國民衛隊奉命平亂

美女直播主慘淪性奴　控女星「強迫賣淫」

主人病逝　輪椅半夜自己動

夫妻愛上舞蹈老師情侶　共享4P生活

300女「裸照、運動片」在網路瘋傳

川普：6月1日起禁解放軍背景中國學生入境

明尼蘇達雙城暴亂　國民兵進駐現場

記者會前　川普發文怒吼：CHINA！

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

CNN總部遭破壞　女記者被射胡椒彈

更多熱門

相關新聞

解放軍恐嚇武統！美國防部「超前布署」

解放軍恐嚇武統！美國防部「超前布署」

中國大陸施行《反分裂國家法》迄今15週年，繼全國人大審議通過「香港版國安法」，全國人大常委會委員長栗戰書29日在紀念座談會上對台灣提出警告，表示從未放棄以武力統一台灣。美國國防部對此表示，針對解放軍武力犯台，美軍已做好防範各種衝突的萬全準備，並將專注改善台灣軍方不對稱的防衛能力。

CNN總部遭破壞　女記者被射胡椒彈

CNN總部遭破壞　女記者被射胡椒彈

港律政司長：國安本不在港自治範圍

港律政司長：國安本不在港自治範圍

陸媒：新冠滅活疫苗有望年底上市

陸媒：新冠滅活疫苗有望年底上市

蔡英文全力「撐港」！　國台辦：插手香港事務自食惡果

蔡英文全力「撐港」！　國台辦：插手香港事務自食惡果

關鍵字：

美國北美要聞白宮川普香港世界衛生組織WHO新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／川普宣布：終止與WHO關係

米砂拋震撼彈「我進軍A片圈了」！

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

影后曬學霸女兒哈佛畢業照　遭網翻22年前舊帳狂酸

成龍率2600人挺港版國安　名單驚見徐熙媛

羅志祥IG隔35天正式發文了！　「特別感謝2個人」

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

應采兒生下第2胎！親自報喜：一家四口，感恩♥

即／佛洛伊德之死沸騰　白宮急封鎖

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

涼菸、晶球要消失了！衛福部《菸害防制法》禁賣

更多

最夯影音

更多
婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下
舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面