全文／川普宣布「反制中國新措施」！取消香港特別待遇、終止與WHO關係

▲美國總統川普29日召開記者會，宣布許多針對中國的反制措施。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國總統川普於當地時間5月29日在白宮召開記者會，談及與中國的緊張局勢以及反制措施。他宣布，取消香港特殊地位與待遇，制裁直接或間接參與破壞香港自治的中國與香港官員，暫停特定外籍人士從中國入境，此外，也終止美國與世界衛生組織（WHO）的關係。以下是川普記者會全文。

【川普記者會全文】

非常謝謝你們，午安，謝謝你們。我今天來到這裡，談論我們與中國的關係，以及保護美國安全與繁榮的一些新政策。中國的不當行為模式眾所皆知，幾十年以來，他們一直在敲詐美國，這是前所未有的。（美國）在與中國的交易中每年損失數千億，尤其是在上一屆政府執政的期間。中國突襲我們的工廠，讓我們的工作流到海外，摧毀了我們的產業，竊取我們的智慧財產，違反他們在世界貿易組織（WTO）的承諾。

更糟糕的是，他們被認為是一個開發中國家，得到包括美國在內其他國家無權享受的各種福利。但是，我從未把這一點單單歸咎於中國。他們可以前所未見地不因剽竊行為受懲罰，原因在於以前的政治家，坦白地說，就是以前的總統。

但與前任者不同的是，我的政府會為了正義談判與奮鬥，這叫做公平和互惠待遇。中國也非法在太平洋主張領土主權，威脅航行自由與國際貿易。他們也違背了向世界保證香港自治的承諾。美國希望與中國建立一種開放和建設性的關係，但要實現這種關係，我們必須積極捍衛我們的國家利益。

▲川普提及疫情時，再度指控北京瀆職。（圖／路透）



中國政府持續違背它對於我們以及許多其他國家的承諾，這些顯而易見的事實不能被忽視或擱置。世界現在正在因為中國政府的瀆職而承受苦難。中國掩蓋武漢病毒（Wuhan Virus），讓這種疾病傳播到世界各地，引發一場全球疫情大流行，已經造成超過10萬美國人失去性命，全世界100多萬人喪生。中國當局首次發現病毒時，中國官員忽視他們向世界衛生組織（WHO）通報的義務，施壓世衛誤導世界。

無數生命被奪走，全球各地也都釀成嚴重經濟困難。他們的建議強烈反對我（在疫情）初期針對中國實施禁令，但我還是做了，而且被證明是100％正確的。儘管每年只支付4000萬美元，中國對於世衛卻擁有完全的控制權，相較之下，美國一直都在支付每年大約4.5億美元的經費。

▲川普在記者上宣布許多反制措施，強調保護國家利益。（圖／路透）

我們已經詳細說明必須進行的改革，並與他們直接接觸，但他們拒絕採取行動。由於他們未能進行被要求且極度必須的改革，我們今天將終止我們與世衛的關係，將這些資金重新運用到世上其他地方，以及迫切的全球公共衛生需求之上。世界要求中國在病毒議題上給出答案。我們必須要有透明度。為什麼中國隔離武漢與全國各地的感染者？它沒有去別的地方。它沒有到北京。它沒有去別的地方，但他們（中國官員）讓他們（中國人民）自由自在地旅遊到世界各地，包括歐洲與美國。

由此造成的死亡與破壞是無法估算的。我們必須為自己與世上其他地區找到答案。這場疫情大流行強調了美國建立經濟獨立、確保關鍵供應鏈、保護美國科學與科技進步的至關重要性。多年以來，中國政府一直在進行間諜活動，竊取我們數量龐大的產業機密。我今天將會發布公告，更好地保障我們國家的重要大學研究，並且暫停被我們認定存在潛在安全風險的一些外籍公民從中國入境。

我也在採取行動保護美國金融體系的完整性，這是迄今為止全球最好的金融體系。我指示我的總統工作小組「One Financial Markets」研究在美國金融市場上市的中國企業有哪些不同做法，目的就是為了保護美國投資者。投資公司不應該讓他們的客戶置身於隱藏、不當、與不按相同規則運作的中國融資企業相關的風險之中。

▲川普也提及「港版國安法」，並宣布香港不再擁有足夠自治權，取消香港特殊待遇。（圖／路透）



美國人有權享有公平透明。我們正在採取的幾項最重要行動，與香港正在展開的、令人深感不安的情勢有關。這一周，中國單方面加強對於香港安全的控制，公然違反了北京在1984年《中英聯合聲明》中與英國許下的條約義務，以及香港基本法的明確規定。它還有27年的時間。中國政府對於香港採取的行動只是一系列措施中的最新一步，削弱這座城市長期以來非常驕傲的地位。這對於香港人民、中國人民以及全球人民而言都是一場悲劇。

中國宣稱這是在保護國家安全，但事實是，香港作為一個自由社會，是安全且繁榮的。北京的決定完全顛覆了這一切。它將中國侵略性國安機構的觸角延伸到曾經的自由堡壘。中國最新一次入侵以及其他近期損害香港自由的發展，清楚表明香港不再擁有足夠的自治權，以確保我們自從這塊領土回歸以來所提供的特殊待遇。

中國把一國兩制的承諾變成一國一制，因此，我指示我的政府展開程序，取消給予香港不同與特殊待遇的政策豁免。我今天的宣告將影響我們與香港達成的所有協議，從我們的引渡條約，到我們對於雙重用途技術以及更多項目的出口管制，幾乎無一例外。我們將會修訂國務院對於香港的旅遊建議，反映出中國國安機構導致的受監控危險增加與懲罰。

▲川普在記者會中談及「港版國安法」，形容北京針對香港採取的行動「令人窒息」。（圖／路透）

我們將會採取行動，撤銷香港與中國其他地區不同、身為一個獨立海關與旅遊領土的優惠待遇。美國也將採取必要行動，制裁直接或間接參與破壞香港自治的中國與香港官員。如果你看看，令人窒息，絕對扼殺香港的自由。我們的行動將會是強而有力且有意義的。

20多年前，1997年一個下雨的夜晚，英國士兵降下大英國協旗幟，中國士兵則在香港升起中國國旗。香港人同時對於他們的中國傳統與獨特香港認同感到驕傲。香港人希望，在未來幾十年的歲月裡，中國將與其最光芒四射、充滿活力的城市越來越相似。世上其他地區都被一股樂觀情緒振奮，認為香港將成為中國未來的展望，而不是香港變成中國過去的倒影。

在每一個決定中，我將繼續驕傲地捍衛與保護美國的勞工、家庭與公民。非常謝謝你們。謝謝你們。

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