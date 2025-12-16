雲林又傳禽流感！撲殺5267隻肉鴨　今年已8起...擴大採樣16禽場

▲防疫人員穿著全套防護裝備，執行撲殺與消毒作業，防堵H5N1疫情擴散。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

入冬冷氣團一波波報到，禽流感也悄悄來襲。動植物防疫檢疫署昨（15）日證實，雲林縣元長鄉一處正番鴨場，主動監測發現確診感染H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所隨即啟動防疫機制，昨天下午全面撲殺場內5,267隻、16週齡肉鴨，並於現場持續消毒，防堵病毒外擴。

防檢署指出，該鴨場為例行性主動監測對象，14日檢驗結果出爐後即通報中央，雖場內鴨隻未出現明顯病徵，但依標準作業程序，由雲林縣動植物防疫所，執行全場撲殺銷毀，並完成場區及周邊環境的徹底清潔與消毒。防疫人員同步擴大監測，半徑1公里內16場禽場全數採樣，3公里範圍內共84場進行健康訪視，全力築起防疫防火牆。

雲林縣動植物防疫所技正陳建棠指出，累計今年雲林縣確診H5N1有8場，分別為鵝2場、鴨1場、雞5場，雖比去年同期有22場少，但隨著氣溫降低，加上日夜溫差大，易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，且適逢候鳥度冬高峰期， 台灣面臨境外禽流感病毒入侵的風險高，提醒養禽業者應留意禽舍保溫及通風管理，持續維護防鳥設施，做好門禁管制及消毒等生物安全措施。

防檢署統計，2025年1月至今，全台已累計22起高病原性禽流感禽場案例，其中陸禽18場、鵝3場、鴨1場；單就雲林縣而言，今年已確診8場，分別為雞5場、鵝2場、鴨1場，雖較去年同期的22場略有下降，但疫情壓力仍不容小覷。

防檢署分析，台灣正處於候鳥抵台度冬高峰期，冬候鳥族群穩定南下，主要集中在蘭陽平原與西南沿海地區，加上我國位於候鳥遷徙路徑上，上游國家疫情持續升溫，日本近期已通報禽場6例、野鳥48例，韓國也有禽場10例、野鳥14例。國內方面，高雄、台南沿海也陸續在雁鴨科野鳥排遺、赤頸鴨及黑面琵鷺身上檢出高病原性禽流感病毒，顯示病毒早已在環境中潛伏。

防疫單位呼籲，候鳥季節尚未結束，禽流感風險仍在，業者與防疫體系必須繃緊神經，才能守住產業與食安防線。一旦發現異常，應立即主動通報。若查獲未依規定通報，最高可裁處新台幣100萬元罰鍰，且依法撲殺之動物將不予補償。

▲16週齡肉鴨全軍覆沒，雲林今年第8起禽流感案例。（圖／記者游瓊華翻攝）