快訊／佛洛伊德之死全美持續沸騰　白宮急封鎖…記者困在大樓內部

▲示威群眾上街縱火,表達不滿。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死引發全美輿論怒火,根據美媒最新消息,白宮已於當地時間29日晚間「封鎖」,避免受到抗議群眾影響,NBC記者亞歷山大(Peter Alexander)則在推特表示,由於白宮突然對外封鎖,他與多名記者都困在白宮內部。

除了白宮周邊進行封鎖,明尼阿波利斯市市長佛雷(Jacob Frey)此前也下令,將於本周末執行宵禁,晚間8時到隔日清晨6時,街上不能有民眾駐足。不過,大批群眾仍在街上抗議,無視市長的宵禁令,並與警方與國民兵持續對峙;警方則於29日晚間施放催淚瓦斯。

The White House is under lockdown orders from the U.S. Secret Service due to protests outside the gates over George Floyd.

A dozen reporters, myself included, still inside the West Wing.