香港若失特殊待遇　瑞信：四行業受影響「地產損失最大」

▲已經因新冠肺炎疫情陷入困境的香港房地產業，可能率先在美國的措施中受到衝擊。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統川普周五宣布，將開始取消給與香港特別待遇政策豁免的程序。對此，瑞士信貸集團分析，這對香港而言，將有地產、航空、科技、金融四大產業首當其衝，其中對地產行業而言，損失可能最大。

瑞信表示，中美關係緊張，將造成香港的商業活動放緩，以至辦公大樓、零售物業需求減少，開發商、地主因此降價或減租，以保持出租率穩定。

▲自去年爆發的反修例等抗爭等一系列活動，深刻影響香港的體制。（圖／路透）

報告認為，在最悲觀情況下，辦公室及零售租金有機會較今年首季再跌20%，重回2008至2009年的平均水準，至於辦公大樓價格方面，估計將再跌10%。

住宅方面，收入不穩定也將削弱市民的負擔能力，有鑑於此，瑞信預測，香港本地發展商及收租股資產淨值（NAV），將分別減少14%及18%。

接下來，作為亞太重要的貿易、轉運中心，香港航空業巨頭國泰約有2成收入來自美國航線，另長和集團的港口業務，也會受到關稅上升影響。

科技業方面，瑞信認為，一但香港失去特殊待遇，被美國視為與中國大陸一體，那麼香港根據「301條款」享有的關稅優惠將會取消，敏感產品如半導體晶片及設備，也將不再享有進口到香港的豁免權，直接影響在香港的科技業。

瑞信繼續指出，金融業方面，長遠來看香港金融中心的地位，也將因此被削弱；另未來若失去更多稅務優惠，企業信心動搖或引發資金外流，對香港的經濟考驗更加嚴峻。

據了解，若美國取消香港的特殊地位，將可能不再視香港為獨立關稅區、影響香港、美國雙邊經濟協定和貨幣匯兌、簽證待遇等。

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