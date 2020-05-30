　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港若失特殊待遇　瑞信：四行業受影響「地產損失最大」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港房價大漲。（圖／CFP）

▲已經因新冠肺炎疫情陷入困境的香港房地產業，可能率先在美國的措施中受到衝擊。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統川普周五宣布，將開始取消給與香港特別待遇政策豁免的程序。對此，瑞士信貸集團分析，這對香港而言，將有地產、航空、科技、金融四大產業首當其衝，其中對地產行業而言，損失可能最大。

瑞信表示，中美關係緊張，將造成香港的商業活動放緩，以至辦公大樓、零售物業需求減少，開發商、地主因此降價或減租，以保持出租率穩定。

▲▼香港, 香港人權民主法案集氣大會。（圖／路透）

▲自去年爆發的反修例等抗爭等一系列活動，深刻影響香港的體制。（圖／路透）

報告認為，在最悲觀情況下，辦公室及零售租金有機會較今年首季再跌20%，重回2008至2009年的平均水準，至於辦公大樓價格方面，估計將再跌10%。

住宅方面，收入不穩定也將削弱市民的負擔能力，有鑑於此，瑞信預測，香港本地發展商及收租股資產淨值（NAV），將分別減少14%及18%。

接下來，作為亞太重要的貿易、轉運中心，香港航空業巨頭國泰約有2成收入來自美國航線，另長和集團的港口業務，也會受到關稅上升影響。

科技業方面，瑞信認為，一但香港失去特殊待遇，被美國視為與中國大陸一體，那麼香港根據「301條款」享有的關稅優惠將會取消，敏感產品如半導體晶片及設備，也將不再享有進口到香港的豁免權，直接影響在香港的科技業。

瑞信繼續指出，金融業方面，長遠來看香港金融中心的地位，也將因此被削弱；另未來若失去更多稅務優惠，企業信心動搖或引發資金外流，對香港的經濟考驗更加嚴峻。

據了解，若美國取消香港的特殊地位，將可能不再視香港為獨立關稅區、影響香港、美國雙邊經濟協定和貨幣匯兌、簽證待遇等。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
張菲媳原來超有料！墾丁海邊解放「掉出巨胸型狀」
額頭下巴常長痘要注意！常見5大卸妝誤區　第3個超多人都中
白人警「膝蓋壓脖9分鐘」下場超慘　選美妻要離婚…黑歷史遭翻出
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港若失特殊待遇　瑞信：四行業受影響「地產損失最大」

新娘「露背紅色婚紗」秒殺全場！一轉身...賓客全驚呆：根本女神級

「港版國安機構」要來了？港保安局長：研究配合「國安法」安排人才培訓

「反分裂法」座談會同一時間！央視推「金門炮戰」紀錄片　強調必然統一

陸突派臨時航班「載回留美學生」　特別提醒「小心美國海關查手機！」

悚！2歲女童手繫「安全繩」搭電梯　來不及踏出...下秒遭「拽起懸吊」

無懼川普制裁！港財長陳茂波：兩年前就做好準備「國家支持就是底氣」

《環時》：川普的制裁決定不了香港命運「只會是慢性自殺」

香港律政司長：國安本不在港自治範圍　由中央立法「天公地道！」

充氣城堡遭吹翻！突破裂多名幼童「直墜地面」　2人當場慘死

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

菲律賓小舞王聽音樂即興演出！ 鄰居邊笑邊錄影：他從抖音學的

穿搭大改造！萌嬤變身18歲少女　狂秀低胸火辣身材...兒嚇傻腿軟

鱷魚PK！大嘴咬緊半顆頭不放 搏鬥長達2小時...網驚：好凶狠

鄧紫棋14天隔離結束「有點捨不得」　廁所清唱《依然睡公主》依舊開口跪！

黑人遭跪壓致死！警辯他拒捕　目擊者打臉：根本沒有抵抗

香港若失特殊待遇　瑞信：四行業受影響「地產損失最大」

新娘「露背紅色婚紗」秒殺全場！一轉身...賓客全驚呆：根本女神級

「港版國安機構」要來了？港保安局長：研究配合「國安法」安排人才培訓

「反分裂法」座談會同一時間！央視推「金門炮戰」紀錄片　強調必然統一

陸突派臨時航班「載回留美學生」　特別提醒「小心美國海關查手機！」

悚！2歲女童手繫「安全繩」搭電梯　來不及踏出...下秒遭「拽起懸吊」

無懼川普制裁！港財長陳茂波：兩年前就做好準備「國家支持就是底氣」

《環時》：川普的制裁決定不了香港命運「只會是慢性自殺」

香港律政司長：國安本不在港自治範圍　由中央立法「天公地道！」

充氣城堡遭吹翻！突破裂多名幼童「直墜地面」　2人當場慘死

網問「地磚貼歪」正常嗎？反被揪「嚴重壓價」　派學徒打發

下周油價連5漲！92無鉛汽油恐站回「20元大關」

金正恩號稱「3歲學會射擊」北韓改成4歲　9歲時3秒射10發全中！

同事生小孩！「預計花300萬」養到18歲　他驚問夠嗎… 網中肯曝：養活不難

噪音排氣管擾民！海山警5個月開出945張驗車單、359件未成年駕駛

監委考察遭疑「畢業旅行」　監院：歷年重要業務勿過度解讀

香港若失特殊待遇　瑞信：四行業受影響「地產損失最大」

救貓遇死劫！友淚「撞飛還一直唸著貓」肝臟破裂　4萬人鼻酸：快好起來

美英不顧中國不滿　在聯合國安理會「質疑港版國安法」

《與惡》團隊最新力作！台劇《做工的人》必看4原因　存在你我身邊的真實故事

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

大陸熱門新聞

24歲妹PO「被狼父性侵多年」...警解救還原真相

3個月激減75公斤！網嚇：老了太多

陸派臨時航班「載回留美學生」還提醒海關會查手機

充氣城堡破裂！幼童直墜地面致2死

脖子酸痛！OL「扭一扭」半夜雙腿不能動了

美擬驅逐千名共軍背景留學生！趙立堅回應

坐月子「一習慣」　多名嬰兒離奇腦出血

準新娘收到「臉貼前男友」婚纱相簿　未婚夫閃綠光氣炸

北京醞釀「適當修正」反分裂法

短髮妹慘遭分屍塞進壓力鍋！身分查不到

女童繫安全繩搭電梯　下秒遭「拽起懸吊」

梁振英籲官員　持滙豐銀行「要自保」

12歲妹街頭遭4男暴揍！惡劣影片瘋傳

陸續對美國四氯乙烯加徵反傾銷稅

更多熱門

相關新聞

美英在UN安理會「質疑港版國安法」

美英在UN安理會「質疑港版國安法」

美國及英國今天在聯合國安全理事會呼籲中國停止推動制定香港版國安法，公然挑戰北京對於在聯合國安理會架構下討論此一爭議的不滿。

港保安局長：研究設機構配合「國安法」

港保安局長：研究設機構配合「國安法」

「徐熙媛」連署挺港版國安法　大S回應

「徐熙媛」連署挺港版國安法　大S回應

無懼川普制裁！港財長：兩年前就做好準備

無懼川普制裁！港財長：兩年前就做好準備

《環時》：川普制裁決定不了香港命運

《環時》：川普制裁決定不了香港命運

關鍵字：

香港2020人大大陸港版國安法國歌法香港美國特殊待遇瑞信

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

米砂拋震撼彈「我進軍A片圈了」！

即／川普宣布：終止與WHO關係

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

成龍率2600人挺港版國安　名單驚見徐熙媛

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

全台首宗開鍘法辦情色直播主　SWAG背景好複雜

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

影后曬學霸女兒哈佛畢業照　遭網翻22年前舊帳狂酸

即／佛洛伊德之死沸騰　白宮急封鎖

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

卡卡兒到咖啡廳道歉　媽媽陪同泛淚鞠躬：沒把女兒教好

涼菸、晶球要消失了！衛福部《菸害防制法》禁賣

應采兒生下第2胎！親自報喜：一家四口，感恩♥

更多

最夯影音

更多
婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下
舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面