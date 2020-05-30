美制裁高壓籠罩　港股做空率20.6%創歷史新高

▲香港股市後市看淡。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受美國總統川普召開「中國議題」記者會影響，香港恆生指數29日先以22961.47點坐收，跌幅0.74%。值得注意的是，據《明報》報導，由於看淡後市，投資者沽空（做空）港股比率上升至20.6%，做空總金額飆到369億元（港元，下同，約合新台幣1426億元），雙雙創下歷史新高。

若以內容來看，被投資者做空的又以陸資港股上市企業美團（3690）、吉利（0175）最為嚴重，後者做空率高達58.16%，做空金額22.17億元，且兩者均為剛獲MSCI上調權重的成分股；與此同時，吉利汽車因剛宣布折價7.85%配售6億股，在雙重打擊下，當日股價收跌9.6%，在藍籌股中表現最差。

▲美國總統川普的政策將影響香港經濟。（圖／路透）

報導指稱，市場擔憂川普宣布的制裁中國措施，是造成港股29日做空金額達到369億港元的主因，總金額比前一日多130億港元，比率亦增加2.6個百分點至20.6%，雙雙創有紀錄以來新高。

總結整個5月，香港恆生指數下挫1682點，累積跌幅6.8%；另除了吉利和美團，騰訊（0700）、盈富基金（2800）、平保（2318）做空金額分別為19.52億元、17.39億元、11.07億元，港媒報導稱，上述5隻股份的做空額已佔整體做空金額的四成以上。

觀察港股後市走向，摩根士丹利甚至在報告中，認為今年內恆指還有2000點或8.59%的潛在跌幅。

大摩報告指出，12個月港匯遠期跌至今年內的低點，計算港元波動的指標亦升至去年6月以來的高點，上述情況，反映市場擔心未來在港元匯率和資金外流，可能因「港版國安法」通過與美國的制裁手段，存有不確定性。

►我該答應女友嗎？

▼香港民眾上街反對港版國安法。（圖／路透社）