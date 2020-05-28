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台灣情侶環遊世界267天因疫情中斷　49小時轉5次機回台灣

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／台北報導

旅行期間被新冠肺炎疫情打亂行程，該怎麼辦？部落客「豬豬隊友Scott＆Wendy」在YouTube頻道分享一部影片，用21分鐘記錄兩人漫長的回家過程，兩人從智利的聖地牙哥出發，轉乘5班飛機、花費49小時總算平安抵達台灣，「我覺得在此時此刻，沒有一個東西是比當台灣人還要更幸福的事情。」

台灣情侶環遊世界267天因疫情中斷，轉5班機花49小時返家。（圖／豬豬隊友Scott＆Wendy授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲出發前估算飛行時數為35小時。（圖／豬豬隊友Scott＆Wendy授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

Scott過去曾擔任高雄長庚實習醫師，Wendy曾是互聯網公司運營經理，兩人都熱愛旅遊，去年9月在臉書粉絲專頁「豬豬隊友Scott＆Wendy」公布，接下來一年打算暫時放下工作，環遊世界體驗各國文化、認識新朋友以及挑戰自我，預定路線為印度、巴基斯坦、中國、塔吉克、吉爾吉斯、哈薩克、烏茲別克、土庫曼、伊朗、亞塞拜然、喬治亞、亞美尼亞、俄羅斯、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、西班牙、智利、玻利維亞、阿根廷、南極。

然而，這趟環遊世界之旅因為疫情影響，不得不提前結束。影片一開始Scott與Wendy先簡單介紹接下來要搭乘的5段航班，第一段是從智利聖地牙哥飛往美國邁阿密，預計花費8小時30分鐘；第二段由美國邁阿密飛往芝加哥，花費3小時20分鐘；第三段由美國芝加哥飛往德國法蘭克福，花費8小時20分鐘；第四段由法蘭克福飛往東京羽田，花費11小時25分鐘；最後由東京羽田飛回台北松山，花費3小時25分，總飛行時數高達35小時，整個航程大概要花上整整兩天的時間。

Scott與Wendy表示，兩人是在智利時間5月1日晚間11時搭上第一班飛機，由於整趟航程非常漫長，而且要轉5班飛機，最擔心萬一有一段航班延誤或是取消。另外，考量到搭機時疫情仍未平緩，他們也有準備好口罩、乾洗手等防疫用品，雖然現在搭飛機要在密閉空間中全程戴著口罩，又不太能上廁所，過程其實很不舒服，但這是他們當時能最快回到台灣的方式。

台灣情侶環遊世界267天因疫情中斷，轉5班機花49小時返家。（圖／豬豬隊友Scott＆Wendy授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▼▲智利機場幾乎沒人（上圖）。搭乘飛往日本的航班時，同艙的旅客只有3人（下圖）。

台灣情侶環遊世界267天因疫情中斷，轉5班機花49小時返家。（圖／豬豬隊友Scott＆Wendy授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Scott與Wendy全程記錄各地機場的狀態，在智利的機場，辦理登機的地方或是商店幾乎都沒有人，後來搭上飛往日本的航班，除了他們之外，同艙的旅客只有3人，忍不住直呼「沒有做過這麼空的飛機」，幸好最後平安抵達台灣，實際花費時間為49小時，這也是他們時隔267天後，再次踏上台灣土地。兩人也不忘在影片最後提醒，從海外回來的台灣人要記得先上網登記，包含回台後要住哪裡、過去14天的旅遊史、有無相關症狀等等，這樣抵達機場時就會收到衛福部的防疫簡訊，比現場填寫紙本資料還要快。

「我覺得在此時此刻，沒有一個東西是比當台灣人還要更幸福的事情。」Scott與Wendy坦言，整個過程受到許多人的幫助，也很感謝智利駐外代表人員，「我們的駐外人員真的非常努力、專業，超級罩，是他們主動聯絡我們，詢問需不需要幫忙，還給我們口罩。」而經過14天的居家檢疫，兩人目前身體狀況都很健康，「感謝辛苦的防疫人員、堅守崗位的機場服務人員，謝謝你們讓我們平安回家。」

▼兩人平安回到台灣。

台灣情侶環遊世界267天因疫情中斷，轉5班機花49小時返家。（圖／豬豬隊友Scott＆Wendy授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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