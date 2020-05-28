　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海戰車老闆很想哭！　還原「2隻4140元」真相遭酸：破店不適合賣高檔海鮮

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「海戰車」引起網友討論。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

▲女子跟友人到嘉義布袋吃2隻「海戰車」要價4140元，引起網友討論。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日前陸姓網友與朋友兩人到嘉義縣布袋某海鮮店消費，當中點了連同每兩180元「海戰車」在內海鮮共花了7600元，更將照片上傳臉書「嘉義綠豆大小事」，質疑「這樣合理嗎？」，該文一出引發正反兩面網友熱議。該海產店老闆也在臉書社團發文回應，但有網友酸「破店不適合賣高檔海鮮」，老闆再度發文：真的很想哭。

請繼續往下閱讀...

▲布袋海鮮店「海戰車」價格引發爭議 。（圖／讀者提供）

網友在臉書社團發文指出，在嘉義布袋漁港吃「海戰車」，認為價錢太高不合理「我們只有2個人，戰車要4140元」。對此老闆25日在「嘉義綠豆大小事」發文澄清，指出在烹飪前有先告知海戰車價錢以及斤兩，消費者同意才處理。

▲▼「海戰車」引起網友討論。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

▲老闆貼出估價單，表示消費者有同意價錢後才開始烹飪。

老闆認為，這位小姐的發文已經造成網路發酵，所以要出面澄清「活體海鮮價格本來就很貴」，但由於最後不合乎她們預期所以才發文「在網路上要詆毀一家店很簡單、但是要經營一家店的好名聲並不是一天兩天的事情」。

▲▼「海戰車」引起網友討論。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

▲網友酸「破店不適合賣高檔海鮮」，老闆截圖貼文。

老闆澄清文一出造成討論，但也有網友不以為然。28日再度貼出網友批評截圖，只見網友酸「重點是一家破破的小餐館賣這樣子的總價格，他不適合賣高檔海鮮」，老闆發文說「說真的。看到這種留言我真的很想哭、更想知道到底要如何秀下限才會結束！」

ET快訊
陸委會公布「香港人道救援」四大原則　將編列預算
快訊／大雷雨炸高雄！多條道路淹成河　民眾狂PO臉書警告封路
網紅搭計程車「台北→墾丁」！　上萬元天價司機爽翻：幫我簽名
吳朋奉獨居鐵皮屋30多年　鄰居曝「生前狀況」有困難
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

文華東方大量解僱！林佳龍曝：他們「沒來申請紓困金」

海戰車老闆很想哭！　還原「2隻4140元」真相遭酸：破店不適合賣高檔海鮮

快訊／豪雨炸高雄！高雄三國通道草衙、金福路口積水　北上匝道封閉

快訊／大雷雨炸不停！高雄岡山整夜雨彈狂襲　水淹成小河

3條雨帶曝光！鄭明典：白天都會換位置　8小時累積最多雨量出爐

被鏈鎖2500元求出遊！車主竟是「台灣最大名流招待所所長」　曝回電結果

快訊／大雷雨狂炸1小時！3縣市警戒　網驚：怎上班啦？海線雨用倒的

全台最好吃炒飯漲價！網反暴動「小菜吃撐肚佛炸」杏鮑菇13元：還不吃爆

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場！　沒人要討厭網美：妳該還店家一個公道

大雷雨轟炸！北北基16縣市豪大雨「全台再下2天」　高雄淹水警戒

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

文華東方大量解僱！林佳龍曝：他們「沒來申請紓困金」

海戰車老闆很想哭！　還原「2隻4140元」真相遭酸：破店不適合賣高檔海鮮

快訊／豪雨炸高雄！高雄三國通道草衙、金福路口積水　北上匝道封閉

快訊／大雷雨炸不停！高雄岡山整夜雨彈狂襲　水淹成小河

3條雨帶曝光！鄭明典：白天都會換位置　8小時累積最多雨量出爐

被鏈鎖2500元求出遊！車主竟是「台灣最大名流招待所所長」　曝回電結果

快訊／大雷雨狂炸1小時！3縣市警戒　網驚：怎上班啦？海線雨用倒的

全台最好吃炒飯漲價！網反暴動「小菜吃撐肚佛炸」杏鮑菇13元：還不吃爆

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場！　沒人要討厭網美：妳該還店家一個公道

大雷雨轟炸！北北基16縣市豪大雨「全台再下2天」　高雄淹水警戒

國光生技旗下安特羅腸病毒71型疫苗　向TFDA提出「新藥查驗登記」申請

美國會通過「維吾爾人權法案」待川普簽署　將制裁中國官員

遭示威者圍毆血流滿面！港律師回憶「那一刻極度恐懼」：差點命都沒了

最強業配王到訪　新竹市長林智堅要帶陳時中吃「廟口鴨香飯」

《巴黎戀人》李東健離婚趙胤熙！　「僅維持3年就斷開」6天前上法院…女兒動向成焦點

李晨薰動TJ手術復健順利　自責沒有照顧好身體

新台幣開盤貶值3分　以30.060元開出

吳釗燮憂中國大陸「下一步可能對台動武」　國防部回應了

北一女正妹撞臉IU　曝「學校警衛」神秘小本本

買北市老公寓「租人等都更」　過來人勸：真的不值得

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

生活熱門新聞

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

快訊／大雷雨再炸3縣市！　網驚：海線雨倒得很兇猛

網紅搭小黃到墾丁！上萬元天價司機爽翻

快訊／「大雷雨」襲9縣市！　民眾嚇醒：天破洞了

雷雨胞移入！北北基16縣市豪大雨　全台再下2天

中千萬發票　幸運得主爽到說溜嘴

快訊／半夜雨好大！13縣市發大雨特報

何時能去日本玩　陳時中給答案了

202張電子發票槓龜　他一按「驚奇中2000」

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨

全台最好吃炒飯漲價！「小菜佛炸」網吃爆

空姐還原陳時中穿搭　Z9：部長哪有那麼可愛

帛琉可望成首波解禁國！這2國也在討論

更多熱門

相關新聞

「海戰車」每兩180！2人點海鮮花7600元PO文公審

「海戰車」每兩180！2人點海鮮花7600元PO文公審

日前陸姓網友與朋友兩人到嘉義縣布袋某海鮮店消費，當中點了連同「海戰車」在內海鮮共花了7600元，更將照片上傳臉書「嘉義綠豆大小事」，質疑「這樣合理嗎？」，該文一出引發正反兩面網友熱議，有人認為合理，卻也有人認為太貴。

關鍵字：

海戰車

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

即／美國務卿宣布　香港不再自治

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

快訊／大雷雨再炸3縣市！　網驚：海線雨倒得很兇猛

網紅搭小黃到墾丁！上萬元天價司機爽翻

濕鞋卡卡兒「甩爆飲料」嗆告！店家霸氣回文

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話記錄曝光

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面