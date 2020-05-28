海戰車老闆很想哭！　還原「2隻4140元」真相遭酸：破店不適合賣高檔海鮮

▲女子跟友人到嘉義布袋吃2隻「海戰車」要價4140元，引起網友討論。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日前陸姓網友與朋友兩人到嘉義縣布袋某海鮮店消費，當中點了連同每兩180元「海戰車」在內海鮮共花了7600元，更將照片上傳臉書「嘉義綠豆大小事」，質疑「這樣合理嗎？」，該文一出引發正反兩面網友熱議。該海產店老闆也在臉書社團發文回應，但有網友酸「破店不適合賣高檔海鮮」，老闆再度發文：真的很想哭。

請繼續往下閱讀...

▲布袋海鮮店「海戰車」價格引發爭議 。（圖／讀者提供）

網友在臉書社團發文指出，在嘉義布袋漁港吃「海戰車」，認為價錢太高不合理「我們只有2個人，戰車要4140元」。對此老闆25日在「嘉義綠豆大小事」發文澄清，指出在烹飪前有先告知海戰車價錢以及斤兩，消費者同意才處理。

▲老闆貼出估價單，表示消費者有同意價錢後才開始烹飪。



老闆認為，這位小姐的發文已經造成網路發酵，所以要出面澄清「活體海鮮價格本來就很貴」，但由於最後不合乎她們預期所以才發文「在網路上要詆毀一家店很簡單、但是要經營一家店的好名聲並不是一天兩天的事情」。

▲網友酸「破店不適合賣高檔海鮮」，老闆截圖貼文。



老闆澄清文一出造成討論，但也有網友不以為然。28日再度貼出網友批評截圖，只見網友酸「重點是一家破破的小餐館賣這樣子的總價格，他不適合賣高檔海鮮」，老闆發文說「說真的。看到這種留言我真的很想哭、更想知道到底要如何秀下限才會結束！」