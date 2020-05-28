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大陸漲6.6%軍費　解放軍以「最壞情況」積極擴大訓練

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▲解放軍。（示意圖／翻攝自微博／思想火炬）

▲解放軍。（示意圖／翻攝自微博／思想火炬）

實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸意識到世界局勢出現動盪不安，今年增加6.6%的軍費，解放軍也正以「最壞的情況」擴大訓練和戰鬥做準備。國家主席習近平強調，「每分鐘的支出，都必須產生最大的效果，解放軍要完成目標和任務，就必須加強國防和軍事力量」。

根據CNN報導，新冠肺炎衝擊各國的經濟，大陸自1976年以來首次出現萎縮情況，第一季的國內生產毛額（GDP）下降至6.8％，而美國海軍「馬斯廷」號驅逐艦28日駛入西沙領海，外部威脅也越來越大。

▲習近平出席十三屆全國人大湖北代表團審議。（圖／翻攝自央視）

▲習近平（圖／翻攝自央視）

華盛頓蘭德公司（RAND Corp.）智囊團的高級研究員蒂莫西·希思（Timothy Heath）表示，從預算的規劃可以看出，北京處於不安全和包圍之中，對美國的危機感攀升，為台灣和平統一的機率渺茫而感到強烈焦慮。

中國國防部發言人吳謙26日表示，近一段時間以來，中國在國家安全領域面臨著一些新的風險挑戰，從國際看，霸權主義、強權政治時有抬頭，一些國家單邊主義盛行，地緣政治風險上升，國際安全體系和秩序受到衝擊，可以說「天下並不太平」。

吳謙表示，從國內看，安全威脅多元復雜，反分裂鬥爭形勢更加嚴峻，民進黨當局挾洋自重，在分裂道路上越走越遠，「國土安全和海外利益也都面臨著一些現實的威脅。在國家安全問題上，我們必須要有一個清醒的頭腦，要做到居安思危，有備無患。」

吳謙表示，國防費的增長，也是中國軍隊履行更多國際責任的需要，且中國堅定走和平發展道路，堅定奉行防御性國防政策，中國國防開支與維護國家主權、安全、發展利益的保障需求相比，與履行大國國際責任義務的保障需求相比，與自身建設發展的保障需求相比，還有較大差距，因此「中國國防費適度穩定增長理所應當，很有必要。」

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