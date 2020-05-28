口罩國家隊竟涉嫌「暗槓」偷賣還哄抬價格！檢調清查囤貨約談6人

▲口罩國家隊造福全台還能幫助各國，卻傳出林口的工廠涉超量生產，哄抬價格再對外販售。（示意圖，非當事工廠／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新冠肺炎衝擊全球，政府為了提高口罩日產能，前一陣子徵用各大工廠組成「口罩國家隊」，但新北市林口一間工廠除了生產政府徵用的口罩，還涉嫌超量製造並囤積，哄抬價格後出售，新北地檢署28日指揮相關單位到該工廠清查囤貨，並約談負責人等6人，全案依法偵辦。

由於新冠肺炎疫情逐漸趨緩，口罩即將在6月1日開放自由買賣，民眾憂心價格會被有心人士、工廠炒高到買不起，經濟部今（28）日在臉書發文表示，尊重正常的市場機制運作，但為了確保大家的權益，實名制14天9片，一片5元的價格還是會同時並存，如果有發現囤積哄抬的現象，也歡迎大家撥打消保會專線檢舉。

▲民眾憂心口罩價格未來會被炒高，經濟部回應，尊重正常的市場機制運作，但為了確保大家的權益，實名制14天9片，一片5元的價格還是會同時並存。（圖／資料照）

經濟部發文表示，口罩國家隊要準備去打國際盃了，因為國內單日產能已經可以達到2000萬片，到月底庫存預計也有超過3億片，不過國軍即將光榮退場，所以在6月1日之後，只要口罩廠繳交徵用的800萬片日產量，就可以開始自由內銷外銷了，而民眾想要寄送口罩出國，也不受限制。

修圖修到厭世！這款CP值很可以