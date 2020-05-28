文華東方大量解僱！林佳龍曝：他們「沒來申請紓困金」

▲交通部部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）



記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，我國封鎖邊境，交通部觀光局也暫時禁止旅行社接待出入團業務至6月30日。五星級飯店文華東方昨日對內公告，大量解僱200餘名的員工。交通部長林佳龍表示，每家業者面對疫情的做法不同，據了解，文華東方並未向觀光局申請紓困金，對於其決定也會予以尊重。

林佳龍表示，觀光產業為疫情海嘯第一排，尤其旅宿業生意大受影響，各家飯店的因應策略也不同，如晶華飯店近日積極轉型，在邊境限制之時，爭取國旅客人，文華東方則是選擇解雇員工，目前勞動部已介入協商，會依法保障勞工權益。

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林佳龍表示，過去台灣觀光業大量擴張，導致經營環境困難，部分旅遊商品價格低、品質差，在這一波衝擊中，觀光局除辦理救急紓困，也會協助業者轉型升級，輔導觀光業走向差異化、優質與精緻的服務。

▲文華東方飯店大量解僱。（圖／記者徐斌慎攝）

林佳龍表示，面對競爭，市場也會有退場機制，對於業者裁員的決定，也予以尊重。此外針對可能倒閉的觀光業者，他也說，若有不願或無法轉型升級的業者，決定退出市場，除尊重各家的商業考量外，也希望過程很平順，同時減少因觀光業歇業造成的失業潮。

林佳龍表示，預計到年底邊境都會持續管制，因此觀光局將以推動國旅作為重點，從防疫旅遊到安心旅遊，7月1日起也會搭配擴大國旅補助計畫，參考過去經驗，將所有觀光業都納入計劃內，並注意振興券的發放，希望能產生加乘效應。