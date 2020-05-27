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成立腳踏車隊沒腳踏車　慈濟贈20輛公路自行車為台東學子圓夢

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▲▼慈濟善心人士捐贈20輛公路自行車為台東豐田國中學子圓夢。（圖／慈濟慈善基金會提供，下同）

▲▼慈濟善心人士捐贈20輛公路自行車為台東豐田國中學子圓夢。（圖／慈濟慈善基金會提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

慈濟20位善心人士捐贈20台公路自行車，為台東豐田國中學子圓夢，期盼他們藉由自行車挑戰，再創佳績。佛教慈濟慈善基金會27日下午2時於台東靜思堂辦理「公路自行車捐贈儀式」，由縣府教育處長林政宏代表縣長饒慶鈴接受贈車。
   
今年4月29日慈濟基金會與縣長饒慶鈴會談後，得知豐田國中計畫成立腳踏車校隊後，為盡快為台東的學子圓夢，經台北慈濟志工進行募集行動，獲得20位善心人士的熱心捐募，共募得20部全新越野公路自行車提供偏鄉學子實現公路越野單車夢。

▲▼慈濟善心人士捐贈20輛公路自行車為台東豐田國中學子圓夢。（圖／慈濟慈善基金會提供，下同）
   
豐田國中一直都是慈濟基金會長期陪伴與關懷的對象，從2017年開始捐贈孩子們的早中晚餐及假日訓練費用，足球隊更於今年獲得全國冠軍，目前學校將安排足球隊季後調整訓練的時間，由體育班同學帶領普通班同學一同進行自行車的腳力訓練，期盼體育班校隊能養精蓄銳，再創佳績。
   
林政宏說，騎自行車上坡時是最痛苦的挑戰，但從中能體會一步一腳印的真實，與意志力的堅持，挑戰完成可以練好腳力還能獲得滿滿的成就感，希望大家在練習時都能體驗；再次感謝慈濟的協助，也期許豐田國中的孩子勇於挑戰，不止足球隊，還能有更多孩子創下臺東之光。

▲▼慈濟善心人士捐贈20輛公路自行車為台東豐田國中學子圓夢。（圖／慈濟慈善基金會提供，下同）
   
豐田國中校長洪文政表示，感謝慈濟慈善基金會長期對學校體育團隊的支持，從善念出發開始，體育班孩子在不斷努下，可以有更好的體力與紀律，日積月累的努力下，作為全校學生的典範。
   
豐田國中足球隊長高冠宇說：「謝謝慈濟捐贈公路自行車，讓我們可以做更大更遠的夢想，未來有機會希望可以環島移地訓練，一邊騎車環島，一邊作足球移地訓練。」籃球隊長沈鴻銘也說：「未來有機會，做好準備想要挑戰中橫公路最高點—武嶺，讓自己爬得更遠，看得更遠，培養更高的抗壓能力，作為未來的教育競爭力。」

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