　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

好吃再買！花蓮履歷大西瓜1151顆　直送在地校園分享學子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲產銷履歷標章（TAP）是經由專業、公正的第三方驗證，貼有產銷履歷標章，代表的是安全、安心的保障。（圖／記者王兆麟攝，下同）

產銷履歷標章（TAP）是經由專業、公正的第三方驗證，貼有產銷履歷標章，代表的是安全、安心的保障。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了讓花蓮的國中小學生在炎炎夏日可以吃到在地西瓜好滋味，農糧署東區分署與花蓮縣政府合作，嚴選花蓮縣25斤以上具產銷履歷標章的大西瓜，自5月27日起，配合農友產期陸續供應全縣國中、國小學生享用。分署表示，希望藉此活動，增加學生對產銷履歷標章的認識，也因為學子們喜愛健康美味的西瓜，讓家長願意擴大消費，持續熱絡花蓮大西瓜的買氣。

農糧署東區分署說明，活動結合學校營養午餐，提供花蓮履歷大西瓜給學生品嚐，除推廣產銷履歷標章，增進消費者對於標章的認同外，也期帶動時令吃花蓮大西瓜的風潮。花蓮縣國中、小學生約2萬2,000人、1,253班，規劃配合瓜農產期，自5月27日起陸續由產地直接配送至學校，每校每20人發給1顆嚴選25台斤以上的履歷西瓜，預計配發1,151顆。

▲產銷履歷標章（TAP）是經由專業、公正的第三方驗證，貼有產銷履歷標章，代表的是安全、安心的保障。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲農糧署東區分署將持續輔導瓜農加入產銷履歷的行列。

東區分署進一步說明，花蓮縣1期西瓜種植面積約1,400公頃，其中具產銷履歷驗證面積28.77公頃，所生產的大西瓜可說是花蓮大西瓜的精品。產銷履歷標章（TAP）是經由專業、公正的第三方驗證機關，確認生產過程符合「台灣良好農業規範（TGAP）」，所以貼有產銷履歷標章的農產品，代表的是一份安全、安心的保障。農糧署為鼓勵農友申辦產銷履歷，除實質補助3分之2驗證費外，對於通過驗證的農友也核給每年每公頃最高1萬5千元的環境獎勵金。

東區分署表示，花蓮大西瓜栽培品種以大西瓜「華寶」為主，生長在花蓮溪、秀姑巒溪、萬里溪、壽豐溪、木瓜溪等排水良好的砂礫土壤上，果肉鮮甜多汁且富含茄紅素及多種維生素、類胡蘿蔔素等，有益健康，且由於獨特的環境及氣候，讓花蓮大西瓜具有「沙沙」的香甜口感，也因此建立良好口碑。每年5、6月是花蓮大西瓜的主要產季，時值初夏漸轉悶熱的天氣，只要吃上一口就會讓人暑氣全消，是夏季的清涼聖品，嚐鮮趁現在，以免向隅。

花蓮縣大西瓜宅配優惠活動資訊，請參考花蓮縣政府預購網址花蓮鮮送http://www.goodfoods.com.tw/。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
1000換3000振興券賺到？他揭3真相吐槽「關民眾屁事」網
博士版李宗瑞「極樂砲房」曝光　拍肉片有更邪惡目的
國道3號彰化段大雨連環撞！3大貨車夾撞小客車　駕駛受困搶救中
麥當勞、屈臣氏、意舍酒店明搶先發「5300元現金抵用券」！全
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

好吃再買！花蓮履歷大西瓜1151顆　直送在地校園分享學子

台南南華公園路樹倒塌壓毀民車　呂維胤要求路樹總體檢

一篇文看懂高雄多元振興成效　提振經濟拼觀光展開疫後新生活

花蓮水稻「空包彈」嚴重　3鄉鎮已獲公告補助每公頃1萬8千元

行動不便街友公車候車亭便溺　屏東警聯絡社會處安置

屏東翁住市區騎單車到內埔迷路　警協助報平安並護送返家

對醫療與關懷弱勢特殊貢獻 　徐千剛獲頒聯大名譽博士學位

快訊／高雄雨彈襲擊小港區道路積水現況曝　應變中心升為二級開設

讓護國神山台積電根留中華民國　王家貞：勿衝擊南科五奈米和三奈米廠

快訊／豪雨掏空路基！台鐵「台南－保安」列車雙向延誤

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

好吃再買！花蓮履歷大西瓜1151顆　直送在地校園分享學子

台南南華公園路樹倒塌壓毀民車　呂維胤要求路樹總體檢

一篇文看懂高雄多元振興成效　提振經濟拼觀光展開疫後新生活

花蓮水稻「空包彈」嚴重　3鄉鎮已獲公告補助每公頃1萬8千元

行動不便街友公車候車亭便溺　屏東警聯絡社會處安置

屏東翁住市區騎單車到內埔迷路　警協助報平安並護送返家

對醫療與關懷弱勢特殊貢獻 　徐千剛獲頒聯大名譽博士學位

快訊／高雄雨彈襲擊小港區道路積水現況曝　應變中心升為二級開設

讓護國神山台積電根留中華民國　王家貞：勿衝擊南科五奈米和三奈米廠

快訊／豪雨掏空路基！台鐵「台南－保安」列車雙向延誤

語音購物更便利！Google擬以「語音匹配」確認用戶身分

「有炸彈」一句話害班機延誤3小時　港籍女辯「有不安全的感覺」被起訴

49天來最多！南韓今添40例確診　「230萬人重返校園」群聚風險大增

寶島夢想家添大專新血　簽下UBA MVP林俊吉

蘋果加速解封！　本週美國21州重啟100間Apple門市

吃檸檬蛋糕賀「歸零」　黃珊珊：沒有要跟誰拚場

失控好市多！破萬戰利品「一台機車載回家」　萬人震驚：有蛋...神招曝光

澳洲鼓勵「向台灣廠商購買口罩」　拒收中國產品…下令徹查山寨N95

好吃再買！花蓮履歷大西瓜1151顆　直送在地校園分享學子

陳時中「 6/7確定解封」：有零星確診也不喊停　但有例外情況

地方熱門新聞

台鐵「台南－保安」雙向延誤　原因曝

快訊／高雄雨彈襲擊小港區　道路積水現況曝

最敢給公司破功？健豪尾牙獎縮水

讓護國神山台積電根留中華民國

即／桃園深夜死亡火燒車！3死均成焦屍

台南安平四草大橋男浮屍身分查出

桃園捷運綠線高架工程　進度超前

爆冷門！桃市府民政局長陳靜航接任

一篇文看高雄多元振興成效　提振經濟拼觀光

鶯歌永昌籃球場翻修　議員爭取簡易網球場

國慶煙火將首度在台南舉辦

送奧迪付頭款？健豪：每月匯員工

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

即／高雄市3區域23日停班停課

更多熱門

相關新聞

成大「成星計畫」為學子帶來希望

成大「成星計畫」為學子帶來希望

「讀書是我所知最有機會讓我和母親離開泥沼的方法」，109學年即將入學的吳昊軒認為能被成大「成星計畫」錄取，證明自己勇於對抗命運，奮力一搏的努力結果並沒有凋零，也知道這並不是一個終點，而是一絲曙光、是一段全新旅途的開始。

台大6月解封！民眾不用查證就可進校園

台大6月解封！民眾不用查證就可進校園

崑山科大研發防疫用智慧型紫外線殺菌機

崑山科大研發防疫用智慧型紫外線殺菌機

中原大學揭開「招名威事件」全貌　籲校園不要操弄政治

中原大學揭開「招名威事件」全貌　籲校園不要操弄政治

菜鳥保險員「1個月業績破600萬」網吵翻

菜鳥保險員「1個月業績破600萬」網吵翻

關鍵字：

好吃爸媽履歷大西瓜在地校園分享學子標章

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

霍建華0偽裝現身台北街頭

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

Keanna狂露蜜桃臀　胡睿兒反應超真實

錢櫃「80人運動」直擊　尺度無底限

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面