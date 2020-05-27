好吃再買！花蓮履歷大西瓜1151顆　直送在地校園分享學子

▲產銷履歷標章（TAP）是經由專業、公正的第三方驗證，貼有產銷履歷標章，代表的是安全、安心的保障。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了讓花蓮的國中小學生在炎炎夏日可以吃到在地西瓜好滋味，農糧署東區分署與花蓮縣政府合作，嚴選花蓮縣25斤以上具產銷履歷標章的大西瓜，自5月27日起，配合農友產期陸續供應全縣國中、國小學生享用。分署表示，希望藉此活動，增加學生對產銷履歷標章的認識，也因為學子們喜愛健康美味的西瓜，讓家長願意擴大消費，持續熱絡花蓮大西瓜的買氣。

農糧署東區分署說明，活動結合學校營養午餐，提供花蓮履歷大西瓜給學生品嚐，除推廣產銷履歷標章，增進消費者對於標章的認同外，也期帶動時令吃花蓮大西瓜的風潮。花蓮縣國中、小學生約2萬2,000人、1,253班，規劃配合瓜農產期，自5月27日起陸續由產地直接配送至學校，每校每20人發給1顆嚴選25台斤以上的履歷西瓜，預計配發1,151顆。

▲農糧署東區分署將持續輔導瓜農加入產銷履歷的行列。

東區分署進一步說明，花蓮縣1期西瓜種植面積約1,400公頃，其中具產銷履歷驗證面積28.77公頃，所生產的大西瓜可說是花蓮大西瓜的精品。產銷履歷標章（TAP）是經由專業、公正的第三方驗證機關，確認生產過程符合「台灣良好農業規範（TGAP）」，所以貼有產銷履歷標章的農產品，代表的是一份安全、安心的保障。農糧署為鼓勵農友申辦產銷履歷，除實質補助3分之2驗證費外，對於通過驗證的農友也核給每年每公頃最高1萬5千元的環境獎勵金。

東區分署表示，花蓮大西瓜栽培品種以大西瓜「華寶」為主，生長在花蓮溪、秀姑巒溪、萬里溪、壽豐溪、木瓜溪等排水良好的砂礫土壤上，果肉鮮甜多汁且富含茄紅素及多種維生素、類胡蘿蔔素等，有益健康，且由於獨特的環境及氣候，讓花蓮大西瓜具有「沙沙」的香甜口感，也因此建立良好口碑。每年5、6月是花蓮大西瓜的主要產季，時值初夏漸轉悶熱的天氣，只要吃上一口就會讓人暑氣全消，是夏季的清涼聖品，嚐鮮趁現在，以免向隅。

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