國研院以尖端科研成效　簽約合作慈濟志業

圖、文／慈濟基金會 林佳予

臺灣頂尖研發單位之一的財團法人國家實驗研究院，5月26日上午正式分別與慈濟的慈善、醫療、教育、人文四個法人機構單位簽約合作，國研院期待以尖端的科研成果「功能」，借助慈濟四大志業的「良能」，未來雙方透過相關具體的交流模式，讓國家投注資源發展的科技力量，更廣泛的落實於社會大眾的生活之中，幫助民眾建立更安全的家園、促進醫療技術進步、提高民眾的科學素養，帶動國家社會和諧與進步。

「慈濟四大志業」分別為慈濟慈善基金會、慈濟醫療法人、慈濟學校法人以及慈濟人文基金會，與國研院簽署合作備忘錄，四大志業未來將分別在人道援助、防災賑災、科技應用、科普教育、公益推廣、醫療技術、學術研究、科技人文與傳播等各方面進行更全面的合作。

其中，相關初步規劃合作方向，於「慈善」將共同推廣防災科普教育以提升全民防災知能，將防震科技、隔減震工程技術、災損評估以及預警系統，可望應用在慈善相關的援助工程，特別是以福衛五號或其他國家衛星遙測影像，協助救災、賑災或辦理展覽教育。

於「醫療」將與各慈濟醫院合作推動醫療影像診斷與治療流程人工智慧化，開發新穎醫療與檢驗儀器，建構遠距醫療與網路資訊系統，進一步聚焦開發例如阿茲海默症、漸凍症和代謝疾病等相關的治療方法。

於「教育」及「人文」分別合作慈濟大學、慈濟科大及大愛電視台，共同進行人工智慧醫學與生命科學研究，推廣科普及網路教育，產製科普影片並進行科技人文與傳播相關技術合作。

國研院進一步指出，在建築物防減災與生醫研究都有卓越成就，其中轄下國震中心長期從事建物耐震、減震、抗震相關研究，太空中心的福衛五號遙測衛星，也對緊急救災極有用處，這些都與慈濟慈善基金會投入的救災與賑災息息相關，雙方合作將可提供臺灣民眾更安全的居住環境。

在生醫研究方面，國研院動物中心致力於開發各種動物實驗新技術，盡量減少犧牲動物生命，同時提供動物福祉；儀科中心積極與產學研界合作開發新的醫療器材；國網中心則與許多生醫學者及業者合作，運用超級電腦協助開發新藥，或診斷治療的新技術。未來與慈濟醫院、慈濟大學、慈濟科大合作，將可提升國內醫療水準，造福國人健康。

另外，與大愛電視台、慈濟大學合作，不但有機會製播更多高品質的科普節目或影片，共同提升大眾科學素養，也能拓展科普活動的領域與範圍，開發更多樣化的科普活動，並讓東部地區的小朋友能有更多參加科普活動的機會。

慈濟表示，透過與國研院高端的研發能量，結合慈濟在臺灣及全球的實踐推動，雙方未來就地球環境、生醫研發、資通訊科技等研發與應用，將更有助於全球合作、跨界智慧結合、提升人道援助能量，將科技與人文、智慧與慈悲、功能與良能做有系統的整合運用，以共同努力解決社會與環境問題，邁向人心淨化、社會祥和、全球幸福、人人平安、天下無災的永續發展目標。